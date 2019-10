Risultati Bundesliga | 8^ giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

Risultati Bundesliga - 7^ giornata : il Wolfsburg vince e vola al secondo posto - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è arrivato alla settima giornata. Turno che si è aperto, come di consueto, venerdì con l’anticipo tra Herta e Fortuna Dusseldorf. Vittoria per 3-1 per la squadra di Berlino. Clamoroso tonfo del Bayern Monaco che perde davanti al pubblico amico, contro l’Hoffenheim finisce 1-2, solo un pareggio del Dortmund sul campo del Friburgo. Tre le ...

Risultati Bundesliga - 7^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è arrivato alla settima giornata. Turno che si apre, come di consueto, venerdì con l’anticipo tra Herta e Fortuna Dusseldorf. Nel ricco sabato scende in campo il Bayern Monaco che riceve l’Hoffenheim. Alle 15,30 anche Friburgo-Borussia Dortmund e Leverkusen-Lipsia. Tre le partite in programma domenica, spicca Eintracht Francoforte-Werder ...

Risultati Bundesliga - 6^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è arrivato alla sesta giornata. Il programma si apre con l’anticipo del venerdì tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte. Sabato alle 15,30 il Bayern Monaco sfida il Paderborn, si gioca anche Lipsia-Schalke 04. Alle 18,30 il Borussia Dortmund riceve il Werder Brema. Due i posticipi della domenica. Il programma completo. VENERDI’ ore ...

Risultati Bundesliga - 5^ giornata : lo Schalke ha la meglio del Mainz - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Dopo la tre giorni di coppe europee, torna in campo la Bundesliga. La quinta giornata si apre venerdì con Schalke 04-Mainz, i padroni di casa hanno la meglio dell’avversario, battuto per 2-1. Sabato il Bayern ospita il Colonia, il Leverkusen sfida l’Union Berlino. Domenica big match tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Il programma completo. VENERDI’ ORE 20,30 Schalke 04-Mainz ...