Rischio idrogeologico in Piemonte | 35 milioni di euro per la sicurezza del territorio

Rischio idrogeologico ed idraulico - incontro in Prefettura a Ragusa : Si è svolto a Ragusa un incontro sul Rischio idrogeologico ed idraulico. Nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile"

Sicilia : Rischio idrogeologico - Legambiente 'no a spreco risorse per progetti obsoleti' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il governo regionale disporrà di altri 174 milioni di euro per contrastare il dissesto del territorio e l’erosione delle spiagge che si aggiungono ai 155 milioni euro già disponibili. La messa in sicurezza del territorio ed il contrasto all’erosione costiera sono inten

Enorme incendio a Sarno : 200 cittadini evacuati - “il Monte Saretto a Rischio idrogeologico” [FOTO] : Notte di paura a Sarno, dove qualche ore fa un Enorme rogo ha investito il comune del Salernitano. Il ricordo va a quel giorno di maggio del 1998, quando il comune dell’agro sarnese nocerino fu investito da una colata di fango che causo’, li’ e in altri comuni vicini, 160 morti. E’ questa la preoccupazione maggiore a poche ore di distanza dal vasto incendio divampato, nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi di una ...

5 milioni per il Rischio idrogeologico a Modica - il Comune partecipa al bando : Il Comune di Modica partecipa al bando per rischio idrogeologico. 5 milioni per il rischio idrogeologico a Modica

Maltempo Lazio - allerta gialla e Rischio idrogeologico nel pomeriggio : le aree interessate : La Protezione Civile del Lazio segnala un’allerta meteo gialla nel pomeriggio di oggi con conseguente rischio idrogeologico, per temporali, per le successive 12-18 ore nelle seguenti aree: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri. L'articolo Maltempo Lazio, allerta gialla e rischio idrogeologico nel pomeriggio: le aree interessate sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sicilia : domani criticità gialla per Rischio idrogeologico per tutta l’isola : Ancora pioggia sulla Sicilia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta Meteo per rischio idrogeologico di livello ‘giallo‘ per tutta l’isola. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: domani criticità gialla per rischio idrogeologico per tutta l’isola sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Calabria : temporali e Rischio idrogeologico : La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteo sulla Calabria, con temporali intensi, più diffuso sui versanti jonici. Lo indica un’Allerta della Protezione civile. Valutata per domani Allerta arancione per rischio idrogeologico sul versante ionico meridionale della Calabria; Allerta gialla sul resto della Calabria e su gran ...

Previsioni Meteo : fase clou del maltempo con diffuso Rischio idrogeologico nelle prossime 48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : Ulteriore deterioramento delle condizioni Meteorologiche nelle prossime 48 ore. Le correnti settentrionali si faranno progressivamente più incisive e, in seno a un cavo secondario del fronte subpolare decisamente più tagliente, irromperà sull’Adriatico un vortice depressionaria con possenti connotati instabili. La struttura chiusa, abbastanza circoscritta, ma con modi vorticosi importanti, è attesa in azione dapprima, nella sera e notte ...

Palermo : domani allerta meteo per Rischio idrogeologico : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo valido da oggi pomeriggio alle 24 di domani, per rischio idrogeologico di livello "Giallo"". E' quanto si legge in una nota del Comune di Palermo.