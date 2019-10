Rinnovo Mertens – Sky | il belga non ha alcuna intenzione di accettare una proposta dalla

Montervino : ”Mertens ed Insigne? Secondo me il tavolo per il Rinnovo è già aperto” : Montervino: De Laurentiis non è contento dell’inizio di stagione, ha voluto dare una stilettata ma ha chiarito che il rapporto è saldo con il tecnico Francesco Montervino, ex calciatore e capitano del Napoli, ha raccontato in diretta a Radio Sportiva le sue impressioni dopo le recenti dichiarazioni di De Laurentiis su Mertens ed Insigne. Queste le sue parole: Sul momento del Napoli “Da Ancelotti ci si aspettano prese di ...

Napoli - contatti avviati con Mertens e Callejon per il Rinnovo dei contratti : i dettagli dell’offerta : Il club azzurro ha già presentato un’offerta sia al belga che allo spagnolo, che dovranno adesso dare una risposta a De Laurentiis Il Napoli ha già avviato le trattative per i rinnovi di Dries Mertens e José Maria Callejon, i cui contratti sono entrambi in scadenza nel giugno 2020. AFP/LaPresse Centrali nel progetto tecnico di Ancelotti, i due giocatori hanno ricevuto la prima proposta di prolungamento da parte della società: un ...

Gazzetta : Rinnovo Mertens - il Napoli offre un biennale a 2 - 5 - il belga preferisce guardarsi intorno : Distanze siderali tra il Napoli e Mertens per quanto riguarda il rinnovo, scrive la Gazzetta dello Sport. Tanto che, nonostante l’attaccante belga abbia più volte dichiarato di non voler andare via, appare plausibile pensare che stia prendendo in considerazione altre offerte tra cui quella arrivata dal Dalian di Rafa Benitez. Mertens è un altro caso spinoso, perché lui di milioni ne guadagna 4, a stagione, e il Napoli vorrebbe rinnovargli ...

Rinnovo Mertens – Ormai ci siamo - il Napoli ha offerto un biennale : L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, scrive in merito agli aggiornamenti sul Rinnovo di Dries Mertens col Napoli. Rinnovo Mertens – Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, il Napoli avrebbe offerto un Rinnovo contrattuale fino al 2022 con uno stipendio di 4 milioni a stagione. Mertens non si è ancora espresso in merito a quelle che sono le sue condizioni per rinnovare in azzurro ma, dal ritiro della ...

Mertens - Rinnovo complicato : tanti club su di lui! : Dries Mertens a fine stagione potrebbe salutare il Napoli. A fine giugno scadrà il contratto, ma già da gennaio potrà accordarsi con altre società Sicuramente il migliore in questo inizio di stagione, ma Ciro Mertens, dopo tante stagioni al Napoli, a fine stagione potrebbe salutare squadra e città. Secondo il Corriere dello Sport, il rinnovo del belga appare sempre più lontano. La società ha più volte ripetuto di voler prolungare di ...

Cormezz : il Napoli ha offerto il Rinnovo per due anni a Mertens e Callejon : Continua a tenere banco in casa Napoli la questione dei rinnovi di Mertens e Callejon. L’importanza per Ancelotti dei due calciatori non è in discussione e proprio per questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società ha proposto ad entrambi un rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2020. Ma nessuno dei due ha ancora preso una decisione a riguardo Mertens e Callejon hanno in comune il marchio di «gioielli in scadenza di ...

RAI – Rinnovo Mertens - il Napoli ha presentato la sua offerta! : Nel corso della Domenica Sportiva andata in onda sera sera su Rai 2, Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha affrontato l’argomento relativo al Rinnovo di Dries Mertens: “Dries Mertens vuole eguagliare Diego Armando Maradona ed anche superarlo, continuando a segnare tanti gol con la maglia del Napoli. Il suo contratto con il Napoli, però, scade a Giugno 2020 e, da gennaio, potrebbe anche firmare per un’altra squadra. ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di Rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

Il Rinnovo di Mertens è complicato - il Napoli vuole ridurgli l’ingaggio : Dries Mertens continua a trascinare il Napoli, sua la firma della vittoria contro la Sampdoria, ma il suo rinnovo resta un mistero. Mentre Ancelotti scherza sul rinnovo e l’attaccante belga risponde ermetico nel post partita, il Mattino spiega la situazione del suo contratto Dal prossimo gennaio, con un contratto in scadenza al 30 giugno, Mertens sarà libero di firmare con qualsiasi altro club per la stagione 2020-2021: salvo che non ...

Repubblica : Ancelotti vuole Mertens e chiede il suo Rinnovo : Il Napoli festeggia la vittoria contro al Samp con due gol del solito Mertens, lo stesso che in questa pausa per le nazionali era diventato argomento di discussione per il suo rinnovo mancato. Come scrive oggi Repubblica Il folletto belga ha 32 anni, il contratto in scadenza e si è lasciato alle spalle un’estate non facile dal punto di vista personale, dopo aver assistito al lungo e inutile corteggiamento di Aurelio De Laurentiis a Icardi. Il ...

Mertens : “Importante vincere dopo le Nazionali - chi ha giocato oggi ha fatto bene. Con il Liverpool vediamo chi sarà titolare. Rinnovo? Dipende - vediamo…” : Intervista di Dries Mertens a Sky Sport Calcio Napoli – Dries Mertens, attaccante del Napoli e autore di una doppietta nel match contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: “oggi era importante anche dopo la Nazionale vincere, è difficile tornare anche per noi Nazionali e per chi torna dal Sud America. Il primo tempo un po’ meno, il secondo abbiamo fatto tanto e bene. Scudetto? ...

Mertens : «Rinnovo? Vediamo - dipende» : Il goleador della partita Dries Mertens ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Sampdoria Che partita. «Oggi era importante vedere come tornavano dopo le nazionali. È sempre difficile e abbiamo dato un segnale soprattuto nel secondo tempo» C’è più consapevolezza dello scudetto? «Dobbiamo crederci sempre e piano piano dobbiamo andare avanti. Adesso dobbiamo fare punti» Martedì chi gioca? «Chi ha giocato oggi ha fatto bene, ma se ...