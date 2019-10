Renzi alla Leopolda | «Far cadere il governo? L' ho fatto nascere | sarei schizofrenico»

Alla Leopolda Renzi battezza il nuovo partito (e conta su nuovi big in arrivo) : Renzi apre la kermesse annuale come leader di un nuovo partito, Italia Viva, dopo essere stato il principale promotore della...

TvBoy - il nuovo graffito è Renzi 'morto vivente' vicino alla Leopolda. FOTO : Il leader di Italia Viva, nell'ultima opera dello street artist, ritorna dal mondo dei morti. Il suo neonato partito diventa una lapide funebre, proprio di fronte alla stazione della Leopolda a Firenze, il primo giorno della kermesse Renziana TUTTI I MURALES DI TvBoy

Perché alla Leopolda Renzi scommette su Isabella Conti come nuova Boschi : Roma. Matteo Renzi la chiama “la nuova Boschi”, per la felicità - si fa per dire - di quella originale: Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, rieletta con l’80 per cento, che da pochi giorni ha dato l’addio al Pd per passare a Italia Viva, sarà la madrina della nuova edizione della Leopo

Maria Teresa Meli sta con Matteo Renzi : attacco alla manovra e a Matteo Salvini : Ne ha per tutti, Maria Teresa Meli. La firma del Corriere della Sera, da sempre vicinissima a Matteo Renzi, parla della manovra ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. E la Meli boccia senza appello la legge di Bilancio, cogliendo però l'occasione anche per p

FINANZA E POLITICA/ Non solo Renzi - anche S&P's può far traballare il Governo : L'instabilità POLITICA potrebbe tornare a far capolino nelle analisi delle agenzie di rating sull'Italia. Favorendone l'acuirsi

Polonia - cento balle di rifiuti di plastica abbandonate in area industriale : una parte proviene dalla raccolta diffeRenziata italiana : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

Pensioni 2020 - è rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...

Renzi vs Salvini - duello tv alla Rocky : Niente claque, niente supporter, ma un pubblico terzo che ascolterà i due Matteo duellare. E poi cos’altro? “No comment”, è la risposta via sms di Bruno Vespa, che non è solo il conduttore di Porta a Porta, ma l’artefice della sfida delle sfide fra Matteo Renzi e Matteo Salvini che domani sera, immediatamente dopo il match fra Italia e Liechtenstein, terrà davanti al piccolo schermo centinaia ...

Quota 100 - Di Maio : «Renzi vuole abolirla? Una fantasia. Non si torna alla legge Fornero» : ?Quota 100, Luigi Di Maio da Lussemburgo risponde a Matteo Renzi: «Renzi vuole abolirla? Non ha i voti. Non si torna alla legge Fonero». Parla di 'infelice fantasia' circa...

Allarme droghe sintetiche in Italia : il canale prefeRenziale di vendita è il web : Salgono a 7 i ricoveri urgenti in pronto soccorso per avvelenamento da droghe sintetiche tra Udine, Bergamo e Piacenza anche se fortunatamente non si registrano al momento vittime. Si tratta di sostanze psicoattive derivanti da farmaci anestetici ritirati dal mercato già molti anni fa per i loro effetti allucinogeni e che sono ritornati prepotentemente nelle piazze di spaccio, grazie soprattutto alla possibilità di acquistarli via telematica ...

Firenze : sequestrati dalla Finanza cellulari - computer e pen drive di Tiziano Renzi : Alcuni telefoni cellulari, il personal computer, diverse pen drive. È quanto la Guardia di Finanza di Firenze ha sequestrato a Tiziano Renzi lo scorso 3 ottobre, quando le Fiamme Gialle si sono presentate nella sua villa di Rignano su ordine della Procura del capoluogo toscano, dove dall’inverno scorso Renzi senior e l’immobiliarista Luigi Dagostino sono iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di traffico di ...

Taglio parlamentari - al via la discussione alla Camera. Forza Italia annuncia il sì. Il Renziano Rosato : “Lo voto - ma non felice” : È cominciata nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il Taglio dei parlamentari, “la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”, ha detto il relatore Cinquestelle Giuseppe Brescia. Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo. Forza Italia ha annunciato il suo voto ...

Salvini - Renzi - Di Maio : non aspettiamoci più nulla dalla generazione dei 30-40enni : “Dove ci stiamo dunque dirigendo? Nessuno saprebbe rispondere, perché ci mancano ormai i termini di confronto”. Così scriveva quasi due secoli fa Alexis de Tocqueville iniziando il suo celebre viaggio ne La Democrazia in America, nelle delizie conclamate (e nelle trappole occulte) del principio di rappresentatività. Un po’ lo stesso stato d’animo odierno, mentre ci si addentra nei meandri inesplorati della post-democrazia moderna. Un percorso ...

Sale l'allarme nel governo dopo l'affondo di Renzi sui Servizi segreti : l'affondo di Renzi sul 'Russiagate' è un ulteriore campanello d'allarme nel governo. L'ex premier invita il presidente del Consiglio, Conte, a chiarire sui contatti tra gli 007 italiani e il ministro Usa della Giustizia Barr e soprattutto a cedere la delega sui Servizi. Nessuna replica di palazzo Chigi ma la mossa del senatore di Firenze, spiegano nell'esecutivo, viene considerata una provocazione, un tentativo di minare l'immagine del ...