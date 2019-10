Quinto e sesto episodio di 1994 | Berlusconi tra la Sardegna e Napoli | arriva l’invito a

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Coldi, la serie originale Sky nata da un'idea di Stefano Accorsi e dedicata agli anni della fine della Prima Repubblica, il racconto scivola nella seconda parte di un anno che ha visto l'Italia guidata dal primo governo di destra della storia repubblicana italiana, con una maggioranza composta da Lega Nord, Alleanza Nazionale (per la prima volta gli ex missini all'esecutivo), reduci della Democrazia Cristiana spazzata via da Tangentopoli e soprattutto il neonato partito di Silvio, Forza Italia. L'esperienza di governo iniziata dopo la vittoria alle urne del marzosi dimostra sin da subito traballante, minata dai dissidi interni tra le fazioni della maggioranza, indebolita anche dal clima teso per l'approvazione del decreto Biondi (definito dagli oppositori anche "decreto salvaladri") che favoriva gli arresti domiciliari in fase cautelare ...

