Questo aggeggio pulirà il bagno al posto tuo

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Tra le attività meno esaltanti del riordinare la casa c’è la pulizia del, ma sentite qui: in futuro potreste non doverci più pensare. Shine Bathroom Assistant è un dispositivo che consente di ripulire e tenere profumata in automatico la toilette; ma non solo, poiché mediante l’intervento da remoto (via app) di un esperto permette di rimediare in breve a eventuali problemi, evitando il ricorso all’idraulico – e le relative spese. La semplicità d’uso è l’elemento più convincente di Shine che, collegati i sensori su tubo e water, rilascia in automatico acqua elettrolizzata, priva di elementi chimici, più potente dello spray tradizionale e in grado così di ridurre gli sprechi d’acqua (come mostra la clip qui sopra). In caso di guasti ci sono, rispettivamente, l’intelligenza artificiale chiamata Sam a rintracciare la causa e la guida in-app per sistemare il danno. A fronte dei ...

EmaDiamantOlogo : Qualche settimana fa questo aggeggio da 1689€ mi ha portato ad una riflessione... Nel 2002 acquistai uno dei primi… - MeggyTimeus : @GiorgiaMeloni Sai che rivoluzione, in un Paese in cui 1 bambino su 4 viene fatto viaggiare seggiolino (sai quanti… - valeriafioranti : Questo confronto tv non l'ho guardato. Son stanca di 'galletti' da salotto: inconcludenti, che pensano al loro ego… -