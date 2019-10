Presunto brutto gesto di Insigne | ignorato un bambino con la maglia della Juve VIDEO

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) In vista dello scontro tra Italia e Grecia, Lorenzoè stato visto ignorare uncon unantus, che voleva scattare una foto con lui. Invece, il giocatore ha continuato a firmare autografi per gli altri che erano presenti. Naturalmente, questo ha sconvolto i fedeli tifosi bianconeri in quanto si ipotizza che lo abbia fatto apposta. In quel determinato momento,rappresentava la nazionale Italiana e non avrebbe dovuto importargli la fede calcistica del ragazzo. Forse non sapremo mai perché, ma la decisione è stata sicuramente strana. ...