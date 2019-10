Prescrizione | Ermini Csm | ' improcrastinabile riforma che riduca i tempi del processo'

Prescrizione : Ermini (Csm) - 'siamo in una fase di ebollizione per riforma giustizia' : Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Siamo in una fase di ebollizione per quanto riguarda le riforme sul fronte della giustizia, con obiettivi giustamente ambiziosi per quello che riguarda i tempi del processo, ma su cui incombe la legge del governo giallo-verde sulla Prescrizione, già approva

Prescrizione : Ermini (Csm) - 'si doveva aspettare per approvare la riforma' : Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Da giurista dico che l'anno scorso la riforma sulla Prescrizione non andava approvata in questo modo, forse si poteva aspettare". Lo ha detto all'Adnkronos il vicepresidente del Csm, David Ermini, a Taormina (Messina) per partecipare al congresso nazionale