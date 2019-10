Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “L’influenza che avrà questo premio ci darà un megafono”. È la promessa di Esther Duflo, 46enne docente francese del Mit e più giovane vincitrice delal, oltre che seconda donna dopo Elinor Ostrom nel 2009. Duflo ha condiviso il premio con il marito e docente del Mit Abhijit Banerjee, indiano, e l’ex collega Michael Kremer, americano e oggi ad Harvard, per “l’approccio sperimentale, volto a far emergere i modi migliori per combattere la, che ha trasformatodello sviluppo”. Un approccio fondato sull’osservazione dei comportamenti delle persone, identificando problemi specifici nelle comunità povere, e conducendo esperimenti tramite metodologie prese in prestito dai trial clinici per verificarne le soluzioni. Nel 2003 Duflo fu coinvolta in un gruppo di lavoro che aveva l’obiettivo di risolvere il problema dell’assenteismo degli insegnanti nelle scuole ...

TutteLeNotizie : Povertà, così i vincitori del Nobel per l’Economia hanno scoperto che per batterla bisogna… - fattoquotidiano : Povertà, così i vincitori del Nobel per l’Economia hanno scoperto che per batterla bisogna capire il punto di vista… - Cascavel47 : Povertà, così i vincitori del Nobel per l’Economia hanno scoperto che per batterla bisogna capire il punto di vista… -