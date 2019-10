Potenza | arrestati il portaborse di Pittella | un avvocato e un finanziere “Informazioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) C’è un85enne che assiste clienti facoltosi, gode di fama di uomo potente ed è intermediario di grandi affari. Accanto a lui un luogotenente della Guardia di finanza in servizio nell’Ufficio Intelligence che sbircia nelle banche dati e acquisisce informazioni riservate da smerciare al legale in cambio di denaro. Regali per suo figlio, li chiamano tra loro. E poi c’è ildell’ex governatore Marcello, con il quale si parla rigorosamente solo tramite pizzini dopo la baraonda giudiziaria che lo aveva travolto. Si scambiano favori, mazzette e sussurrano nell’orecchio anche notizie confidenziali. Su indagini, pratiche bloccate e anche sulla vita privata di Vito Bardi, governatore della Basilicata (nella foto in evidenza). Corruzione e traffico di influenze – Il quadro dipinto dal gip del Tribunale di, Antonello Amodeo, ...

