Plastic tax | misure simili solo tra Scandinavia e Germania | come funzionano

Manovra - Castelli : Plastic tax da metà 2020 - non tocca quella riciclata : Il vice ministro al Focus Manovra del?Sole 24 ore Radiocor: dalla tassa sulla plastica 1 miliardi di gettito in 6 mesi. Quota 100 «intatta», la sugar tax circoscritta alle bibite. Niente tagli ai Comuni, spending riguarderà solo i ministeri

Francesca Cipriani dice no alla Plastic tax : Se vale anche per le protesi faccio la rivoluzione : Quella di Francesca Cipriani è la protesta che non ti aspetti: la showgirl si dice pronta a scendere in piazza nel caso in cui venga approvata la plastic tax, anche se era la tassa sule merendine a preoccuparla maggiormente... Francesca Cipriani è stata ospite dello storico programma radiofonico Un giorno da pecora e ha commentato, a modo suo, la proposta di legge denominata plastic tax. Una rimostranza tra il serio e il faceto che, secondo ...

Francesca Cipriani contro la Plastic tax : «Se vale anche per i seni rifatti scendo in piazza» : «Se la 'plastic tax' valesse anche per la plastica utilizzata nella chirurgia estetica scenderei subito in piazza a protestare, farei la rivoluzione. Non deve proprio succedere, dopo le...

Manovra - Boccia : “Tagli a spesa pubblica improduttiva per 2 - 7 miliardi. Entrate da tassa sulla Plastica e da webtax” : “Salgono i tagli alla spesa pubblica improduttiva e si delineano i contorni delle altre Entrate, come la web tax e la tassa sulla plastica“. Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato a “Effetto Giorno” (Radio24) sui dettagli della Manovra approvata stanotte e sulle relative coperture. Boccia conferma che non ci sarà il superticket, ribadisce la presenza del taglio del cuneo ...

Manovra : PlasticEurope Italia - ‘Plastic tax penalizza settore da 40 mld’ : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – “Questa misura penalizzerebbe un’intera filiera produttiva che conta in Italia oltre 10mila aziende con 150mila addetti e un fatturato di oltre 40 miliardi di euro”. Il no alla possibile plastic tax inserita nella Manovra arriva da Massimo Covezzi, presidente di PlasticsEurope Italia l’Associazione di Federchimica che raggruppa i produttori di materie plastiche. “La plastica ...

Parola d’ordine grillina tasse : arriva la Plastic tax : La Parola d’ordine del Governo grillino è tasse. Tra le misure che, secondo fonti di governo, saranno introdotte con la

Braccio ferro Renzi-Di Maio su Quota 100. Sconto su ristorante e idraulico - arriva la Plastic tax : Il governo prende ancora 24 ore per sciogliere i nodi sul documento programmatico di bilancio che deve essere presentato all'Ue entro oggi a mezzanotte. A far slittare il Consiglio dei ministri risolutivo sarebbe il Braccio di ferro fra il Movimento 5 stelle e Italia viva su Quota 100. Luigi Di Maio vuole tenere la misura, mentre Matteo Renzi preme per superarla a favore di una riduzione delle tasse. A guardare con preoccupazione a quanto sta ...

Manovra - arriva la Plastic tax : “Vogliamo una legge di Bilancio che guardi a un futuro più verde” : Nella Manovra che verrà discussa domani in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare una stretta sulla plastica: una tassa che potrebbe arrivare a 0,2 euro per ogni chilogrammo di imballaggi o involucri plastici e che si inserisce nella serie di misure "verdi" che sta intraprendendo il governo. ""Se parliamo di legge di Bilancio, la prima cosa che vogliamo fare è che tutte le correzioni sulle tasse si devono fare per dare ai nostri figli e nipoti ...

Manovra - slitta a domani il Cdm. M5S insiste su taglio cuneo e no aumento tasse. Arriva la Plastic tax per contenitori e imballaggi : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...

Legge di Bilancio - slitta il consiglio dei ministri. Dalla Plastic tax al fondo famiglie : provvedimenti e ipotesi sul tavolo del governo : Tassa su imballaggi e plastica, fondo unico per le famiglie, stop a superticket, Quota 100 immutata, carcere per gli evasori, niente sconti fiscali per redditi alti: tra ipotesi e conferme, sono alcuni dei provvedimenti che dovrebbero far parte della Legge di Bilancio al centro del prossimo consiglio dei ministri. Che, intanto, è slittato: doveva essere convocato per oggi, invece è stato spostato per domani, 15 ottobre, alle 21. Va ricordato, in ...