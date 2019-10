Plants vs Zombies | la Battaglia di Neighborville è finalmente disponibile

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Oggi PopCap, uno studio di Electronic Arts Inc. e creatore di uno dei videogiochi più amati al mondo, ha annunciato chevs.: ladinei negozi e per il download digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin.L'ultima novità nella serie degli sparatutto più stravaganti del mondo è la vasta regione suburbana di, dove è scoppiato un altro conflitto tra piante e. Laprende piede in tre regioni a esplorazione libera che vedranno i giocatori buttarsi nella mischia. Con 20 classi di personaggi completamente personalizzabili, sei modalità multiplayer disponibili online e la nuova ambientazione di Giddy Park,vs.: Ladiè piena di nuovi contenuti per tutti i tipi di giocatori."Siamo emozionati per i Vicini di tutto il mondo in cerca di avventura che da oggi possono ...

