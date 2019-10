Piccoli Azionisti Milan | «Preoccupati per il bilancio»

Carige - l’assalto dei Piccoli Azionisti all’assemblea che salverà o liquiderà per la banca : C’è chi è venuto per cercare di capire, chi perché ha capito e non vuole mollare e chi vuole semplicemente esprimere tutta la sua rabbia per il tradimento di Carige. Ci sono i curiosi, gli attoniti, gli spaventati, gli arrabbiati. Clienti, azionisti e dipendenti. E’ una variegata folla quella che fin dal mattino ha preso d’assalto il Tower Airport Hotel di Genova nel giorno dell’assemblea che dovrà decidere se spegnere la ...