Perché il Milan ha perso 146 milioni nel 2019

Boban - l’ironia che fa storcere il naso ai tifosi : “Perché sono al Milan? Me lo chiedo anch’io…” : Zvonomir Boban riceve qualche critica social dai tifosi del Milan: dal palco del Festival dello Sport di Trento arriva una battuta che fa storcere il naso ai tifosi rossoneri La dirigenza del Milan non sta vivendo un momento che può essere definito ‘semplice’. Il brutto inizio di campionato ha generato grande malumore fra i tifosi, consapevoli che quella attuale rischia di essere l’ennesima annata passata con poche luci e ...

Boban : “Perché sono al Milan? Me lo chiedo anche io”. Ma poi sdrammatizza… : Ha destato scalpore, tra i tifosi del Milan, il siparietto tra Mario Sconcerti e Zvone Boban al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento. Presenti entrambi all’evento, tra i due c’è stato uno scambio di battute che ha portato l’attuale Chief Football Officer rossonero a rilasciare delle dichiarazioni infelici sulla società meneghina, salvo poi sdrammatizzare al fine di evitare strumentalizzazioni. Nel dettaglio, ...

Milan - ecco Perché Gazidis ha detto che "abbiamo salvato la squadra dalla Serie D" : Durante la presentazione del nuovo allenatore del Milan Stefano Pioli avvenuta ieri, 9 ottobre, tra i dirigenti non sono stati solo Boban e Maldini ad aver preso la scena. L'ad sudafricano dei rossoneri Ivan Gazidis, quando inaugurò la conferenza stampa, aveva voluto parlare della situazione attuale

Pioli al Milan - il parere di Prandelli : “E’ un bravo sarto - mi piace Perché non è legato ad una sola idea” : L’ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha detto la sua sull’approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Anche io, come Pioli, sono stato etichettato come un Normal One. E ne vado fiero. Vuol dire essere persone serie, equilibrate, preparate. E pazienza se non buchiamo il video, se non abbiamo atteggiamenti clamorosi, se non ...

Antonello Colonna «Milano caput mundi - ecco Perché sono qui» : La Cacio e Pepe: il piatto cultC'è un cortile interno«Una cucina italiana, senza estetismi»L'Amatriciana, quella classicaUno spazio eleganteCarbonara: classica e «al negativo»Tre soci, un'OpenNon è il primo (anzi) nè sarà l’ultimo dei grandi cuochi italiani a sbarcare sotto la Madonnina, visto che dall’Expo in poi il fenomeno pare inarrestabile. Ma l’apertura dell’Open Colonna nel centro di Milano fa notizia perché ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Perché l’Olimpia Milano può (finalmente) credere nei playoff : Giovedì sera (ore 20.30) a Monaco di Baviera contro il Bayern comincerà il cammino europeo dell’Olimpia Milano. Una stagione di Eurolega che si apre con grandi prospettive per l’Armani Exchange, che dopo la rivoluzione di quest’estate sogna di essere finalmente protagonista fuori dai confini italiani, centrando l’obiettivo dei playoff, che la squadra ha sempre mancato nelle ultime stagioni. Il progetto firmato Ettore ...

Milan - ecco Perché mister Giampaolo non "può" essere esonerato : il retroscena a tinte rossonere : Una volta a Milano uno scroscio di pioggia costò il primo esonero della carriera a Walter Mazzarri. Giovedì sera, invece, sul Milan si è abbattuta la tempesta dei granata guidati dall’allenatore livornese. Nonostante il 2-1 subito dal Torino, però, Marco Giampaolo non corre rischi per la sua panchin

Milan - offerte da Arabia Saudita ed Emirati Arabi : ecco Perché Elliott non è (per ora) interessato : Sembrano essere arrivate delle novità per quanto riguarda la cessione del Milan da parte del Gruppo Elliott. Dopo la smentita da parte di Louis Vuitton dell'indiscrezione del Messaggero che voleva Bernard Arnault interessato ad acquistare il Milan per 1 miliardo di euro, ora Repubblica segnala dei s

Milan - caos Paquetà. Giampaolo : "Perché l'ho messo lì". Bruciato dopo un tempo - lui risponde così : Non si trova pace in casa Milan. dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Hellas Verona firmata dal rigore di Krzysztof Piatek, tiene banco il caso Paquetà. Il trequartista brasiliano, dopo un primo tempo opaco (come tutto il Milan, del resto), era stato sostituito nell'intervallo dal mister Marco Gi

Milano - 28enne si vede rifiutare una richiesta d’affitto Perché nata a Foggia : “I meridionali son sempre meridionali. Uguali a neri e rom” : “Per me i meridionali, i neri e i rom sono tutti Uguali. Io sono una razzista al 100 per cento. Lombarda, proprio di Salvini. Lei può essere qui fin da piccolina, ma per me conta quello che c’è scritto sulla carta d’identità. E lei è meridionale, non è svizzera. Di quello che pensa lei, sinceramente, non me ne frega un cazzo”. È questo il messaggio vocale che Patrizia, una donna di 50 anni, ha inviato a Deborah Prencipe per disdire un contratto ...

SPILLO/ Perché la gente va più volentieri a Milano che a Roma? : La bellezza di una città non sta nei monumenti che ci vengono dal passato, ma nelle domande che ci pone. Il ciclo di Luca Doninelli sulla città, al Meeting

Il Giornale : Perché il Milan non ha chiesto Icardi all’Inter? : Come mai, si chiede Il Giornale, il Milan non ha pensato di chiedere Icardi all’Inter? Il club nerazzurro vuole venderlo. Non alla Juve, però, dati i rapporti pessimi tra i due club. Marotta preferirebbe il Napoli, a cui l’argentino ha detto no. Il Milan ha bisogno di un attaccante. Perché non ha mai bussato alla porta di Marotta? Eppure avrebbe messo d’accordo tutti. Forse anche Maurito avrebbe accettato il trasferimento, che ...