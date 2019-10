Paolo Bonolis | «Grato a Sonia | fondamentale nel rapporto con i miei figli lontani»

Chi è Diane Zoeller - l’ex moglie di Paolo Bonolis : Diane Zoeller è la prima moglie di Paolo Bonolis a cui il conduttore è stato legato per ben cinque anni e da cui ha avuto i figli Stefano e Martina. Un amore molto importante per il presentatore, vissuto quando era molto giovane e cresciuto lontano dai riflettori. Erano gli anni Settanta quando Bonolis si innamorò perdutamente della psicologa americana Diane Zoeller. Nel 1983 arrivarono le nozze e, poco dopo, la nascita dei due figli Stefano e ...

Paolo Bonolis : “Torna Il senso della vita”. E su Ciao Darwin… : Il senso della vita tornerà! Paolo Bonolis: “Sono felice, me lo fanno rifare” Paolo Bonolis è la cura contro una televisione riempita solo dalle urla degli ospiti e dalla fissazione delle conduttrici di sciorinare dati d’ascolto iperbolici per ringraziare un pubblico assuefatto, senza più stimoli. Se potesse Paolo Bonolis farebbe un programma nuovo al giorno e quando uno dei suoi raggiunge il massimo grado di perfezione ...

Il figlio Stefano si sposa : Paolo Bonolis vola a New York con la famiglia - : Francesca Galici Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e i loro tre figli sono volati a New York per partecipare al matrimonio di Stefano, primogenito del conduttore convolato a nozze con la giunonica Candice Tempo di matrimoni in casa Bonolis grazie al primogenito di Paolo Bonolis che è convolato a nozze con la fidanzata Candice Hansen. Stefano Bonolis è uno dei due figli che il popolare Paolo ha avuto dal primo matrimonio con Diane ...

Paolo Bonolis - si è sposato il figlio Stefano : Trasferta transoceanica per Paolo Bonolis, che si è recato con tutta la famiglia negli States per il matrimonio del figlio Stefano con Candice Hansen. Il conduttore televisivo ha avuto due figli dalla psicologa Diane Zoeller - il matrimonio è durato dal 1983 al 1988 - ovvero Stefano e Martina.Il presentatore, da poco nelle librerie con la sua autobiografia, è stato immortalato al wedding day assieme agli altri suoi figli da Sonia Bruganelli, ...

Chi è Stefano - il figlio di Paolo Bonolis : Stefano è il primogenito di Paolo Bonolis che ormai da anni vive negli Stati Uniti. Il figlio e il conduttore hanno un ottimo rapporto e anche il legame di Stefano con Sonia Bruganelli è fortissimo. Il celebre presentatore, nonostante sia molto amato dal pubblico, è sempre stato geloso della sua vita privata. Nel suo passato sentimentale ci sono tanti grandi amori, fra cui quello per Diane Zoeller, la psicologa americana con cui è stato sposato ...

