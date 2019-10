Pallavolo – Presentata ufficialmente la squadra dell’Allianz Powervolley Milano

Fonte : sportfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Si alza il sipario sulla stagione. Presentazione ufficiale dellain Torre Allianz alla presenza di stampa e partner per l’inizio della nuova stagione Primo appuntamento ufficiale per l’Allianzche, presentandosi pubblicamente a stampa, partner e appassionati di volley nella moderna location della Torre Allianz, ha mostrato il suo volto per l’inizio della stagione 2019 – 2020. Nella cornice dell’auditorium del grattacielo, la società del presidente Lucio Fusaro ha alzato il sipario sul proprio campionato, che vedrà laimpegnata nell’anticipo di sabato 19 ottobre contro Monza in trasferta a Busto Arsizio. Parterre di alto prestigio per la conferenza stampa organizzata e promossa dalla società in stretta sinergia con Allianz. L’accordo di partnership, ufficializzato a giugno 2019, ha infatti creato un solido connubio ...

