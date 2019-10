Palazzo Baleani | Righini-Colosimo-Mussolini | presentata mozione per ripristino

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Roma – Giancarloe Chiara, consiglieri regionali di Fdi, e Rachele, consigliera della lista civica Con Giorgia, hanno presentato unaper ildiall’interno della struttura aziendale dell’Umberto I: «Da fonti stampa abbiamo appreso che l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nega la chiusura definitiva del centro di senologia oncologica di, sostenendo, anzi, che “le attività della struttura verranno implementate e la stessa diventerà il centro salute della Donna”. La sua versione dei fatti, però, risulta difficile da credere, considerato che, a fronte di quanto da lui dichiarato, all’interno del nuovo atto aziendalenon compare. E’ per questo motivo che oggi stesso Fratelli d’Italia, che da mesi si sta battendo per mantenere il funzionamento di questa struttura ...

