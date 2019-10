Osteoporosi | l’alimento in grado di proteggere la salute delle ossa

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) In Italia l’è un problema che colpisce circa 5.000.000 persone, come rivelano i dati diffusi dal Ministero della. Le donne sono i soggetti più a rischio, si stima che l’80%donne in post menopausa sia colpita dalla malattia, ma non solo, ne è affetto anche il 23%donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni. Le percentuali sono destinate a crescere con l’aumento dell’aspettativa di vita. Le possibilità di difendersi dalla patologia, che affligge lerendendole particolarmente fragili, sono tutte connesse a uno stile di vita sanoche vede la corretta alimentazione al centro della strategia di prevenzione. A tal proposito la dottoressa Annamaria Acquaviva, Dietista Nutrizionista del California Prune Board in Italia, raccomanda a tutte le donne, a prescindere dall’età, di seguire uno stile di vita attivo, una dieta equilibrata e che ...