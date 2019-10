Ospedale in Piazza | tornano gli screening gratuiti con i medici di Villa Tiberia Hospital

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Roma – Tornain, la manifestazione dedicata alla salute cone incontri conspecialisti. Gli esperti didi Roma,Polispecialistico di GVM Care & Research accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, saranno a disposizione dei cittadini romani sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, con un doppio appuntamento: quest’anno la manifestazione, organizzata con il Patrocinio della Regione Lazio, del Municipio Roma II e del Municipio Roma III, si svolgerà infatti sia inSempione sia inAnnibaliano.inè un evento che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione: monitorare il proprio stato di salute è infatti la migliore strategia per individuare precocemente eventuali patologie che necessitano di cure mediche o chirurgiche più ...

