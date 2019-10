Operaio di 33 anni muore sul lavoro | è la terza vittima in pochi giorni nella zona

Pisa - Operaio di 57 anni muore incastrato nella macchina per triturare il legno : Ennesima tragedia sul lavoro: un operaio di 57 anni è morto questa mattina a San Miniato mentre lavorava alla pulitura dell'oleodotto. E' rimasto incastrato in una macchina cippatrice impiegata per triturare il legno e - nonostante la tempestività dell'arrivo dei soccorsi - non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Porto Torres - incidente su nave cargo della Grimaldi : morto un Operaio di 24 anni - un altro ferito : Un morto e un ferito a bordo della nave cargo Malta della compagnia Grimaldi a causa di un incidente mentre l’imbarcazione si trovava in navigazione tra Cagliari e Porto Torres. La vittima dell’incidente è un marinaio di 24 anni di origini bulgare, così come l’altro dipendente ferito. L’allarme è scattato alle 10.30 di lunedì, quando il comandante della Malta ha chiesto l’intervento della Guardia costiera. Dalla ...

Cuneo - si ribalta una gru : Operaio di 56 anni muore schiacciato : L'ennesimo gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina alla Cemental di Genola, in provincia di Cuneo. Erano da poco passate le otto e gli operai in azienda stavano scaricando del materiale edilizio con la gru quando il mezzo pesante si è ribaltato e ha schiacciato uno di loro, un uomo di 56 anni.Continua a leggere

Aggredisce e maltratta la compagna per due anni. Arrestato Operaio albanese : Andrea Pegoraro La donna era stata ospitata da una conoscente. L'uomo, però, l'ha raggiunta e picchiata ma è stato fermato dall'intervento dei carabinieri Ennesimo episodio di violenza sulle donne. Questa volta è avvenuto a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. Dopo due anni di maltrattamenti fisici e psicologici, una donna del posto è riuscita a denunciare il compagno, un operaio trentenne di nazionalità albanese, il quale è ...

Incidenti sul lavoro - muore Operaio di 40 anni nello stabilimento Fca di Cassino : È successo durante la notte nel reparto presse a freddo di Piedimonte San Germano. I sindacati hanno dichiarato sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni

Brescia : schiacciato da sacchi di zucchero - muore Operaio di 36 anni : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Un operaio di 36 anni è morto per le ferite riportate ieri dopo essere rimasto schiacciato da un sacco di zucchero del peso di una tonnellata in una distilleria a Paratico, in provincia di Brescia. L'uomo, padre di due bambini, era stato portato in gravi condizioni all'

Morti sul lavoro - Operaio di 67 anni perde la vita cadendo da un tetto alle isole Tremiti : Un operaio è morto sull’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, cadendo dal tetto di un immobile. L’uomo, 67 anni, era originario di Termoli, in provincia di Campobasso. Secondo quanto appreso finora, stava installando una grondaia quando ha perso l’equilibrio cadendo da circa 4 metri. Insieme al personale del 118 che ha provato a soccorrere l’uomo, sul posto è arrivato anche il personale dello Spesal ...

L’Aquila - Operaio di 33 anni muore schiacciato da una lastra. Più di 450 vittime nel 2019 : Alessandro Pacifici - un operaio di 33 anni figlio del titolare dell'omonima ditta edile di movimento terra - ha perso la vita in un cantiere: stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione della tragedia, l'uomo stava effettuando una saldatura di una pesante lastra utilizzata per il carico di mezzi di lavoro.Continua a leggere