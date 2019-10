Nuova centrale nucleare in Slovenia | si pensa al raddoppio di Krsko | geologi preoccupati

Christine Lagarde sarà la Nuova presidente della Banca centrale europea : sarà la prima donna a guidare la Bce e sostituirà il presidente uscente Mario Draghi, rimanendo in carica per otto anni. Christine Lagarde , dopo essere stata ministra delle Finanze francese, era alla guida del Fondo monetario internazionale. Il Parlamento europeo e la Banca centrale avevano già espresso un parere favorevole sulla sua nomina.Continua a leggere

Total : avvia lavori costruzione Nuova centrale solare in Giappone : Parigi, 8 ott. (AdnKronos) – Total Solar International, società controllata al 100% dal gruppo petrolifero francese, ha avviato i lavori di costruzione di una nuova centrale solare di una capacità di circa 52 mwc in Giappone a Osato. Lo rende noto Total in un comunicato precisando che l’entrata in servizio è prevista per il 2021.Miyagi Osato Solar Park, sottolinea Julien Pouget, il direttore Renewables di Total, “è la ...