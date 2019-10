Non può essere papà perché è diventato donna | fa causa al Comune

Modena - assiste da sei anni la madre invalida ma Non può iscriversi alla Magistrale per voto di laurea : lanciata petizione su Change.org : “Io voglio studiare e mi dispiace se il mio voto non è adeguato per proseguire con la Magistrale. Ma rifarei tutto da capo perché un punto non vale la salute di una persona”. Erika Borellini viene da vicino Carpi, nel Modenese, ha 25 anni e da sei è la caregiver di sua madre, colpita da un aneurisma cerebrale il 20 maggio del 2013. Lo scorso febbraio si è laureata all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nella triennale di ...

Manovra - Conte : “Quota 100 c’è - è un pilastro. A qualcuno può Non piacere - è fisiologico - accetto tutte le opinioni” : “Quota cento c’è, è un pilastro della Manovra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche lo hanno accettato. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, accetto tutte le opinioni” L'articolo Manovra, Conte: “Quota 100 c’è, è un pilastro. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, ...

Manovra - Conte : “Quota 100 c’è. è pilastro. A qualcuno può Non piacere - è fisiologico - accetto tutte le opinioni” : “Quota cento c’è, è un pilastro della Manovra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche lo hanno accettato. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, accetto tutte le opinioni” L'articolo Manovra, Conte: “Quota 100 c’è. è pilastro. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, ...

Napoli – Dalla lotta Scudetto al ‘caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che Non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...

Congela il seme - cambia sesso e ha un figlio. "Non può essere riconosciuto padre - è donna" : “Non può essere il padre del bambino perché nel frattempo è diventato una donna”. Il Comune di Como ha rifiutato la richiesta di quella che ora è una madre e moglie, ma che in passato era un lui e aveva Congelato il seme da cui poi è nato suo figlio. La storia è riportata dal Corriere della Sera.Un figlio cresce con due mamme, ma ha un padre biologico che vorrebbe essere riconosciuto come ...

Turismo Ambientale - AIGAE : “L’Italia Non può più aspettare - necessario un New Deal” : “Abbiamo scritto al Governo, abbiamo scritto una lettera chiara al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’Italia non può più aspettare con un fenomeno che è quello del Turismo Ambientale in costante crescita. Necessita in Italia un New Deal di ambiente e cultura. Necessita una legge chiara sul Turismo Ambientale. Noi siamo pronti al dialogo”: lo ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche ...

Napoli – Parla il fratello di Insigne : “Non ha mai parlato male del mister! Può sembrare presuntuoso - ma…” : Antonio Insigne dice la sua dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno del capitano del Napoli con Ancelotti e Raiola Situazione infuocata a Napoli attorno alla figura di Lorenzo Insigne dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno con Ancelotti e Raiola. Se il presidente De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto, a difendere il capitano della squadra partenopea ci ha pensato il fratello: “è l’anno in cui Lorenzo ...

Qui Non puoi passare : scoppia la rissa tra genero e suocero : Un banale litigio per motivi legati ad un diritto di accesso sfocia in una violenta aggressione. Siamo a Castel di Iudica, in provincia di Catania e, i protagonisti della vicenda sono suocero e genero, rispettivamente di 76 e 55 anni. I due se la sono data di santa ragione. Il loro rapporto familiare è stato sempre molto tranquillo prima che accadesse poi l’irreparabile. Durante questa fase, il suocero ha concesso al marito della figlia ...

De Laurentiis : «Insigne Non può avere atteggiamenti di sfida verso Ancelotti - capisca cosa vuole fare da grande» : Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Lorenzo Insigne. «Nessuno può risolvere il problema di Insigne se non è Insigne a risolverlo. Deve capire da grande cosa vuole fare. Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. A me sta molto simpatico, lo proteggo, mi piace, però a lui Napoli è sempre stata scomoda la situazione napoletana. Deve tranquillizzarsi, deve diventare una persona più serena. Ma è un problema suo, non glielo può ...

Violenze su detenuti a Torino - Salvini : “Solidarietà ad agenti arrestati. Parola di ex carcerati Non può valere più di quella dei poliziotti” : “Io non so se sia scattata una qualche epidemia nei tribunali che si fidano della Parola di uno spacciatore piuttosto che di uomini in divisa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in visita a Terni, commentando la notizia degli agenti di polizia penitenziaria finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di torture e gravi Violenze nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. “Non ci sono prove, c’è solo la ...

Sondaggi politici - per il 56% degli elettori Conte Non può essere il “federatore” del centrosinistra : Secondo l'ultimo Sondaggio EMG Acqua, presentato oggi ad Agorà su Raitre, Matteo Salvini è ancora il leader che gode di maggiore fiducia, con il 39%. Al secondo posto c'è Conte (al 35%). Ma la maggiorparte degli elettori non crede che possa essere il nuovo "federatore" del centrosinistra. Solo il 26% pensa possa ricoprire questo ruolo.Continua a leggere

FINANZA E POLITICA/ Non solo Renzi - anche S&P's può far traballare il Governo : L'instabilità POLITICA potrebbe tornare a far capolino nelle analisi delle agenzie di rating sull'Italia. Favorendone l'acuirsi

Perché Non può essere il “contrasto di interessi” a debellare l'evasione fiscale : Roma. Certi miti sono duri a morire, così quando si discute di evasione fiscale, soprattutto quando il confronto è televisivo, c’è sempre il tizio che propone la soluzione semplice e definitiva: il “contrasto di interessi”. “Per sradicare l’evasione basta consentire a tutti di detrarre le spese, cos

Justin Timberlake a Jessica Biel : «Quando incontri l’anima gemella Non puoi più tornare indietro» : Justin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielNella vita di Justin Timberlake c’è un «prima» e un «dopo». E non riguarda il Mickey Mouse club, gli ‘N Sync, il primo album da solista, ...