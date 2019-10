Nintendo Ring Fit Adventure | la prova

Il nuovo Ring-Con di Nintendo rappresenta un benvenuto ritorno alle stranezze del Wii - articolo : L'ho sempre sostenuto: la Nintendo bizzarra è la migliore Nintendo. Pensiamo alle stranezze più rinomate come l'Ultra Hand o il Love Tester, fino a prodotti più ardimentosi come il Chritorie (un aspirapolvere comandato a distanza che fu un precursore del Roomba), per non parlare dell'Unirack, una sorta di armadietto con cassetti e compartimenti che aiutavano i bambini a responsabilizzarsi nell'ottica dell'ordine in casa con la famiglia. È ...

Nintendo Ring Fit Adventure - il gioco che ti fa allenare in casa davanti alla Switch : Come nella maggior parte delle avventure fantasy, anche dentro Nintendo Ring Fit Adventure vesti i panni dell'eroe che deve liberare un mondo magico dal male: ti avventuri attraverso vari livelli, combatti mostri malvagi e guadagni lungo la strada soldi ed esperienza per migliorare le tue abilità. Sembra il più classico degli RPG, ma non potresti essere più lontano dalla verità: per andare avanti e combattere non devi ...

Nintendo annuncia Ring Fit Adventure per Switch : come funziona il mix tra avventura e fitness : Si chiama Ring Fit Adventure, ed è l'ultima trovata di Nintendo per la sua console ibrida, Switch. Il colosso di Kyoto continua a proporre esperienze di gioco innovative per il suo ultimo device dopo l'esperimento Labo, cambiando questa volta registro e target di riferimento. E focalizzandosi su un particolare connubio tra attività fisica e avventura, da vivere a partire dal prossimo 18 ottobre, data scelta per l'uscita nei negozi di tutto il ...

Nintendo presenta Ring Fit Adventure per Switch : l'avventura che unisce gioco e fitness : Un nuovo tipo di gioco d'avventura sbarcherà su Nintendo Switch il 18 ottobre. Ring Fit Adventure usa due nuovi divertenti accessori che trasformano gli esercizi fisici in potenti mosse.In Ring Fit Adventure, i giocatori esplorano un ampio mondo di fantasia ricco di nemici da affrontare a colpi di squat, addominali e molto altro. Il Ring-Con e la fascia per la gamba, i due nuovi accessori inclusi nella confezione del gioco, rilevano e misurano i ...