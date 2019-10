Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Unatutta al femminile. Per lavolta da quando l’uomo ha messo piede nello spazio un team disi è avventurato(Iss), comandata dall’italiano Luca Parmitano, per sostituire un elemento delle batterie che è andato in avaria nel fine settimana scorso: l’operazione è scattata venerdì mattina attorno le 11.30 e prevede almeno cinque ore di lavoro. A entrare nella storia sono le due astronaute statunitensi Christina Koch e Jessica Meir. Quest’ultima il giornodella missione aveva promesso su Twitter: “Foto spettacolari una volta che passeremo attraverso il portello”. Gearing up for Friday’s spacewalk to help the ground teams repair one of the battery channels with @Astro Christina. . . . first spacesuit selfie, check!✔️ Photos will be much more ...

gabricm21 : RT @fattoquotidiano: Nasa, prima passeggiata di sole donne fuori dalla Stazione spaziale internazionale - fattoquotidiano : Nasa, prima passeggiata di sole donne fuori dalla Stazione spaziale internazionale - Cascavel47 : Nasa, prima passeggiata di sole donne fuori dalla Stazione spaziale internazionale -