Napoli | De Laurentiis | “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene Fabian vale

Savelli : De Laurentiis spacca il Napoli. O le sue parole sono una manovra politica? : Su Libero, Claudio Savelli si chiede il perché delle parole pronunciate ieri da De Laurentiis. Non ha risparmiato nessuno, scrive, a parte Ancelotti. Se le sue bordate avessero colpito anche il mister, il presidente “avrebbe potuto inaugurare l’autarchia”. Ma perché sparare così a zero su tutti? Su Mertens e Callejon, su Insigne, persino su Koulibaly? “Se non è una manovra politica, il cui scopo può essere quello di ...

Notizie del giorno – Colpo di scena sul mercato del Milan - De Laurentiis spaventa i tifosi del Napoli : Colpo DI scena SUL mercato Milan – Come ormai noto, Mario Mandzukic non rientra nei piani di Sarri. Si cerca una sistemazione per l’attaccante croato, su cui sembrava cosa fatta con il Manchester United. Clamoroso cambio di rotta nelle ultime ore, con l’inserimento a sorpresa del Milan. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento, adesso le società stanno lavorando ad un accordo. Il club rossonero lo vorrebbe gratis ...

RIVELAZIONI DI DE LAURENTIIS SUL MUSEO DEL Napoli : RIVELAZIONI DI DE LAURENTIIS SUL MUSEO DEL NAPOLI Il MUSEO del NAPOLI lo facciamo. Di Lorenzo e Fabian Ruiz sono due grandi intuizioni. Fabian Ruiz è sempre stato un top player. Se io mi convinco a pagare uno sconosciuto 30 milioni, qualcosa ne capisco. Leggi anche: Valentino Rossi MotoGP, GP Giappone 2019: “Fine settimana difficile, devo migliorare l’assetto” Antonio Insigne: “Lorenzo vuole vincere lo scudetto, non gioca per sé ma per la ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Insigne è scomodo - su Mertens e Koulibaly…” : Aurelio De Laurentiis tuona a muso duro e non le manda a dire. Il presidente del Napoli ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulle situazione di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo tifoso partenopeo ha così affermato: “Insigne? Deve capire da grande cosa vuole fare, perché lui ha sempre […] L'articolo Napoli, De Laurentiis allo scoperto: “Insigne è scomodo, su Mertens e ...

Per il San Paolo il Napoli pagherà 850mila euro l’anno. De Laurentiis : «Via la pista d’atletica» : È passata un po’ in secondo piano la firma della convenzione per lo stadio San Paolo che è stata firmata questa mattina tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il Comune. Una firma che ha necessitato di non pochi incontri per poter essere messa a punto, ma che ha finalmente messo d’accordo le parti per l’utilizzo dell’impianto di Fuorigrotta. La convenzione prevede una durata di cinque anni rinnovabili per ...

Napoli – De Laurentiis furioso - le parole del presidente su Mertens e Insigne : “Lorenzo deve tranquillizzarsi” : De Laurentiis senza peli sulla lingua: le parole del presidente del Napoli su Insigne e Mertens Tensione in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis non le manda a dire ai suoi giocatori. Il presidente della squadra partenopea, a margine della firma della convenzione per il San Paolo con il Comune, non ha nascosto un pizzico di disappunto per la questione Insigne: “non c’ero al summit di Insigne con Raiola e Ancelotti, il problema di ...

Napoli - De Laurentiis annuncia la cessione di Koulibaly : “andrà via” : “Io sono affezionato a Koulibaly e non l’ho venduto neanche per 150 milioni, poi arrivera’ un momento in cui Koulibaly bisognera’ venderlo per forza”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laureentiis, a margine della firma della convenzione con il Comune per lo stadio San Paolo, il numero uno del club azzurro ha annunciato la cessione di Koulibaly. De Laurentiis ha commentato anche la ...

Napoli - che bordata di De Laurentiis : “Insigne è scomodo - decida cosa fare” : bordata destinata a far discutere quella di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli è finito sotto la lente d’ingrandimento del presidente partenopeo, che a margine della firma della convenzione per lo stadio San Paolo ha così parlato. “Non c’ero al summit di Insigne con Raiola e Ancelotti, il problema di Insigne è che lui deve capire da grande cosa vuole fare, perché ha ...

Napoli - incontro su Insigne. Contratto in scadenza ma De Laurentiis non si presenta : Mino Raiola, procuratore del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ha incontrato nella giornata di ieri, 16 ottobre, il tecnico Carlo Ancelotti e il ds Cristiano Giuntoli a Castel Volturno per discutere del Contratto del suo assistito. Leggi anche: Napoli, tegola-Lozano: infortunio alla caviglia, ecc

Tuttosport : De Laurentiis parlerà alla squadra domani per riportare il Napoli al top : De Laurentiis è pronto a parlare con la squadra per dargli una scossa, è quanto riporta oggi Tuttosport. Il quotidiano torinese scrive che il presidente sarà a Castel Volturno domani sera per chiedere a tutti i calciatori di superare il momento negativo e abbandonare i personalismi per trascinare insieme la squadra “Il presidente De Laurentiis, Ancelotti e il popolo partenopeo attendono il riscatto di quelli che finora non hanno reso al ...

Repubblica : De Laurentiis a Napoli domani per firmare la convenzione del San Paolo : De Laurentiis anticipa il suo arrivo a Napoli, già domani dovrebbe essere a Palazzo San Giacomo per la firma della convenzione sullo stadio San Paolo. Lo scrive oggi Repubblica Napoli per il club si tratta di una svolta dal peso specifico fondamentale, visto che la durata extra large dell’accordo permetterà al presidente di mettere in cantiere ulteriori investimenti per migliorare l’impianto (dal Museo agli Sky Box), dopo i lavori appena ...

Napoli - Alvino : “Mertens ha ricevuto offerte dalla Cina - ma non lo intrigano più di tanto. De Laurentiis pronto a rinnovare il contratto del belga” : Napoli, parla Alvino: queste le sue dichiarazioni Alvino su Callejon e Mertens| Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, si è soffermato sulla questione relativa ai rinnovi in casa Napoli attraverso il sito williamhillnews.it. “Questi giorni di sosta del campionato sono serviti anche per continuare a ragionare sulle delicate situazioni contrattuali di quei calciatori in scadenza. Due su tutti: Josè Maria Callejon e Dries Mertens. Non è ...

Repubblica : prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del Napoli : Marco Azzi su Repubblica Napoli oggi preannuncia che Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli domani. Il presidente è atteso a Palazzo San Giacomo dove firmerà la tanto sospirata convenzione per lo stadio San Paolo. Ma l’arrivo a Napoli del presidente, spiega Azzi, va letto soprattutto in chiave di riportare la serenità. Si spiega così la decisione presa dal numero uno della società di scendere a sua volta in campo, al fianco di Carletto ...

Napoli - De Laurentiis chiama a rapporto Ancelotti : i risultati latitano - il presidente è stufo : A Napoli non è tutto rose e fiori e, visti i risultati, era anche prevedibile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sarebbe lamentato con il tecnico Carlo Ancelotti del rendimento altalenante della squadra, soprattutto dopo il pareggi