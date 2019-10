Napoli-Brescia | clamoroso | sedeva sulle scale del San Paolo | 166 euro di multa! DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ha delil provvedimento comminato nei confronti di un tifoso del, A.I., che ha ricevuto una multa di 166, 66per aver assistito al match tradello scorso 29 settembredel Sal, occupando le vie d’esodo. Ai microfoni di ‘Dire’, le parole degli avvocati Fabrizio D’Urso e Luca De Berardinis in merito alla vicenda: “Il provvedimento si presenta anomalo sotto molti punti di vista. Naturalmente ci opporremo nelle sedi opportune evidenziando le molteplici criticità. Il regolamento di uso dell’impianto non è affatto reso noto ai fruitori. Le, dopo i lavori di ammodernamento, non sono più delle vie di fuga essendo chiuse in alto da muro e balaustra. Il danno e la beffa risiedono anche nel fatto che i posti ‘formalmente’ assegnati in Curva non vengono rispettati e non vi è del ...

