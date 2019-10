MotoGp | Jorge Lorenzo lapidario | “stagione disastrosa | è senza dubbio la peggiore della

Fonte : sportfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Lo spagnolo è apparso ancora una volta sconsolato, definendo la stagione in corso come lasua carriera Ha ottenuto il miglior risultato nelle libere dall’infortunio di Assen fino ad oggi, manon è riuscito a sorridere nemmeno oggi, tornando a definire la sua stagione come. Alessandro La Rocca /LaPresse Amarezza e delusione per il maiorchino che, ai microfoni di Sky Sport, non ha avuto peli sulla lingua: “professionalmente non posso essere felice, la mia stagione èin termini di risultati, feeling e velocità. Molto brutta, la miain. Nella vita devi guardare però le cose sempre in maniera positiva, da quando sono professionista sono sempre stato una persona fortunata per aver raggiunto tanti successi. Evidentemente proverò a migliorare la situazione, ma se faccio un bilanciomia vita non può ...

infoitsport : MotoGP, Johann Zarco pilota coraggioso. Rebus Jorge Lorenzo - Bertolca10 : FP sempre da dimenticare per Jorge #Lorenzo che viaggia costantemente nelle retrovie in prova o in gara. Un'altra c… - OA_Sport : VIDEO MotoGP, GP Giappone 2019: tutto il nervosismo di Jorge Lorenzo nel box Honda durante le prove libere -