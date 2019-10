Motogp Gp del Giappone 2019 | Bianchi | c' è solo Marquez e se Lorenzo | esclusiva

Fabio Quartararo Motogp - GP Giappone 2019 : “La pista mi piace molto. Rookie dell’anno? Era il mio obiettivo” : Fabio Quartararo sta davvero incantando nel Mondiale MotoGP 2019, al debutto nella massima categoria ha letteralmente fatto saltare il banco e ha offerto una serie di prestazioni impressionanti con ben tre secondi posti, l’ultimo ottenuto in Thailandia al termine di un duello avvincente con Marc Marquez che ha vinto l’ottavo titolo iridato proprio a Buriram. Il centauro della Yamaha vuole regalare grande spettacolo anche a Motegi ...

Motogp - Viñales fiducioso in vista del Gp del Giappone : “pista non adatta a noi - ma lotteremo per il podio” : Lo spagnolo ha analizzato l’ultimo Gran Premio in Thailandia e si è proiettato sul Giappone, dove si attende un buon risultato Un podio in Thailandia per ritrovare il sorriso, provando a proseguire su questa buona strada per chiudere al meglio la stagione. Maverick Viñales ha voglia di stupire a Motegi, anche se le caratteristiche della Yamaha non sembrano sposarsi al meglio con il circuito Giapponese: “le sensazioni sono molte ...

Motogp - la Ducati si prepara per il Gran Premio del Giappone : dieci curiosità da sapere sull’appuntamento di Motegi : dieci curiosità da conoscere relative al Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Il prossimo fine settimana si svolgerà una delle più affascinanti gare in calendario, il Gran Premio del Giappone in programma sul circuito del Twin Ring Motegi, sedicesimo appuntamento del Mondiale per il Ducati Team e per le scuderie rivali. Ecco i 10 dati essenziali da sapere: La prima volta in assoluto che la Ducati è ...

Motogp - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Giappone a Motegi : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto a sbarcare sul circuito di Motegi per il 17esimo appuntamento del campionato. Si correrà, infatti, il Gran Premio del Giappone. Il titolo mondiale è già stato messo in archivio, per cui la lente di ingrandimento andrà su altri spunti. Andiamo a conoscere i più importanti. 1 Marc Marquez proseguirà come un “cannibale”? Conoscendo il carattere del fresco campione del mondo la risposta non potrà che ...

Motogp Giappone 2019 : gli orari del weekend in TV : Quart’ultimo round della stagione per la MotoGP, che vola a Motegi per il GP del Giappone, in diretta esclusiva domenica 20 ottobre alle ore 8.00 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472). Sabato le qualifiche: Moto3 alle 5.30, Moto2 alle 6.30 e MotoGP alle 8.05. […] L'articolo MotoGP Giappone 2019: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Motogp – Vinales ottimista in vista del Gp del Giappone : “mi sento bene con la mia moto” : Vinales positivo e fiducioso in vista del Gp del Giappone: le parole dello spagnolo delal Yamaha alla vigilia della gara di Motegi Inizia il trittico asiatico: la MotoGp torna in pista a Motegi, dove domenica si corre il Gp del Giappone. Prima gara da campione del mondo per Marquez, che non ha intenzione di dormire sugli allori, pronto a portare in Honda anche i titoli Costruttori e Team. Reduce dal terzo posto in Thailandia, Vinales vuole ...

Motogp - Mondiale 2019 : Johann Zarco sostituirà Takaaki Nakagami nelle ultime tre gare della stagione : Come era già stato anticipato, il giapponese Takaaki Nakagami dovrà farsi operare alla spalla dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP e, di conseguenza, salterà gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale. Il team LCR Honda IDEMITSU ha quindi deciso di puntare sul francese Johann Zarco che aveva già chiuso il suo rapporto con il team Red Bull KTM con il quale aveva iniziato la sua annata. Il due volte campione del mondo in Moto2, quindi, si ...

Motogp - Zarco torna in pista con la Honda LCR : sostituirà Nakagami nelle ultime tre gare della stagione : E’ ufficiale l’avvicendamento tra il francese e il pilota giapponese che, dopo Motegi, si opererà alla spalla per risolvere un problema di lungo corso Adesso è ufficiale, Johann Zarco sarà al via degli ultimi tre Gran Premi di questa stagione con la Honda LCR, sostituendo l’infortunato Nakagami. Il giapponese correrà nel prossimo fine settimana a Motegi, nella sua gara di casa, per poi operarsi alla spalla per un problema ...

Motogp - Mondiale 2019 : il digiuno di Valentino Rossi e una stagione avara di soddisfazioni. I numeri negativi del “Dottore” : 25 giugno 2017: 843 giorni fa Valentino Rossi ha posto il suo ultimo sigillo in MotoGP. Un’eternità per un nove volte campione del mondo in cerca di feeling con la Yamaha, che ormai sembra averlo un po’ tradito. Sì perché la M1, amica di una vita, pare “apprezzare” più lo stile di guida del “nuovo che avanza” Fabio Quartararo e anche del “Top Gun” della classe regina Maverick Vinales. Sono invece ...

Motogp - GP Giappone 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Motegi : Il Circus del Motomondiale torna protagonista nel prossimo fine settimana (18-20 ottobre). Nella classe MotoGP, Marc Marquez ha fatto suo il titolo iridato, portando a otto i Mondiali in bacheca, ma di sicuro la sua fame di vittoria non si è esaurita. L’iberico vorrà vincere e divertirsi in pista, in sella alla Honda. Ecco che nell’appuntamento di casa della scuderia nipponica le motivazioni per far bene ci sono tutte e Marc, quindi, ...

Motogp : Johann Zarco potrebbe correre le ultime tre gare del 2019 al posto di Nakagami in LCR Honda : Dopo il fragoroso divorzio con KTM avvenuto in maniera definitiva prima di Aragon, Johann Zarco potrebbe avere un’opportunità molto importante per tornare in sella ad una MotoGP già in questa stagione in modo da farsi notare dai team ancora in cerca di un pilota titolare per il 2020. Il francese, due volte campione del mondo di Moto2 nel 2015 e 2016, dovrebbe infatti prendere il posto del giapponese Takaaki Nakagami alla Honda LCR di Lucio ...

Motogp – Zarco torna subito in pista : la Honda sceglie il francese per gli ultimi tre Gp della stagione : Clamorosa indiscrezione: Zarco torna in pista per gli ultimi Gp della stagione in sella ad una Honda La fortuna sembra in qualche modo sorridere a Johann Zarco: il francese della KTM, che ha detto addio al team, decidendo di non continuare nella stagione 2020 e che è poi stato scaricato dalla squadra austriaca per il resto della stagione 2019, potrebbe tornare in pista per gli ultimi Gp dell’anno. Secondo quanto riportato da ...

Motogp - importante novità in calendario : nel 2022 tornerà il Gran Premio del Brasile : Il Motomondiale tornerà in Brasile a partire dal 2022, firmato un contratto quinquennale che scadrà nel 2026 Una Grande novità si appresta ad entrare nel calendario di MotoGp, nel 2022 infatti il circus tornerà in Brasile per gareggiare nel nuovissimo Rio Motorpark. AFP/LaPresse Un accordo quinquennale annunciato nella giornata di oggi dalla Dorna Sports, che ha reso noto come il contratto avrà durata quinquennale, cioè fino al 2026. Il ...