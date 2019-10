«Motherless Brooklyn – I Segreti di una città» | Edward Norton ha sfornato un noir

Edward Norton in ‘Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’ alla Festa del Cinema di Roma 2019 : E’ stato presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma “Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’”, l’ultimo film di e con Edward Norton, adattamento dell’omonimo libro di Jonathan Lethem. Siamo negli anni 50’, Lionel Essrog e’ un giovane investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette, che non ha mai conosciuto la sua famiglia, essendo vissuto fin da piccolo in un orfanotrofio. Deve tutto a Frank Minna (Bruce Willis), il suo ...

“Motherless Brooklyn – I segreti di una città” - il ritorno di Edward Norton che recita e dirige un noir in una New York schizofrenica : Orfani ma figli di una metropoli perennemente mutante, gli abitanti della New York a fine Anni 50 gravitano sull’orlo di una svolta necessaria per dimenticare guerre e crack finanziari. C’è chi se ne approfitta – come il cinico magnate Moses Randolph, semi-padrone della città – e chi vi galleggia come Lionel Essrog, detective privato affetto dalla sindrome di Tourette. Il suo cervello, “che contiene una parte anarchica incontrollabile” sembra ...

Motherless Brooklyn : nuovo trailer del film scritto - diretto - prodotto ed interpretato da Edward Norton : Il nuovo film drammatico acclamato dalla critica di Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, sarà il film di apertura della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2019 all’Auditorium Parco della Musica. A seguire, il 18 ottobre, Norton sarà al centro del tradizionale Incontro Ravvicinato con il pubblico, una conversazione sul palco con Antonio Monda, in cui ...

