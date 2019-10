Morte Marco Vannini | intercettazioni inedite | il mistero di casa Ciontoli

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sono stati resi noti i contenuti di altrein mano alla Procura di Civitavecchia, risalenti alla fase di indagini preliminari che precedettero il processo a carico della famigliaper ladi, 20enne di Cerveteri, ferito da un colpo di arma da fuoco, soccorso in ritardo, e deceduto dopo ore di agonia la notte del 18 maggio 2015 a Ladispoli, indella fidanzata Martina.La difesa della famiglia, parte civile nel processo, ha ottenuto la copia del cd con gli audio dalla Procura di Civitavecchia solo questa estate: telefonate ascoltate in occasione della preparazione del documentario “Il caso” prodotto da “Stand by me”, in onda giovedì 17 ottobre alle ore 21.25 sul NOVE. Alcuni particolari inediti arrivano dalle sulle utenze telefoniche di Tonino, Martina, Federicoe della signora Maria Pezzillo....

petergomezblog : Marco Vannini, le conversazioni telefoniche dei protagonisti dopo la sua morte. Elementi inediti, non usati nel pro… - QuartoGrado : Ci sono ancora tanti, troppi, dubbi sulla morte di #Marco Vannini per @carmeloabbate #quartogrado - Marco_dreams : @ESouncloud Lui e la Meloni sarebbero per tortura e pena di morte. Il problema vero è la gente che li segue senza pensare alle conseguenze. -