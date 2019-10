Morte Belardinelli | arrestato ultrà napoletano L’accusa è di omicidio volontario

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L’che nel dicembre dell’anno scorso ha ucciso Danielenel corso degli scontri tra tifosi prima di Inter-Napoli è stato. Lo riporta la Gazzetta.it. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni. Il 26 dicembre 2018 era alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso, in via Novara, a poca distanza dallo stadio di San Siro. E’ accusato di. Nell’ordinanza di custodia i dettagli. Manduca è accusato di aver accelerato quando, “alla guida di una Renault Kadjar che faceva parte della carovana deglidel Napoli, un gruppo di interisti ha invaso la strada con un assalto programmato, con tanto di mazze, coltelli e bastoni”. Manduca, secondo l’accusa, ha superato un’Audi A3 e puntato dritto al gruppo dirivali “investendo volontariamente, che era lì come tifoso del Varese ...

