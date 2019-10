Morena | uomo insegue scooter e lo travolge con l’auto

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Roma – Nel pomeriggio del 17 ottobre unha tentato di uccidere un’altra persona, tamponando il suocon l’auto, per poi riportare numerose minacce anche durante l’arresto. Come ricostruito dagli investigatori del commissariato Romanina, tutta la vicenda è iniziata intorno alle 16:30 in via Anagnina, con il 41enne che, al volante di una monovolume, ha fatto inversione a U e ha iniziato un inseguimento quando per strada ha incrociato la vittima in. Tentando di seminare l’inseguitore, l’sulloè entrato in un parcheggio, salvo poi rimanere bloccato a causa di una macchina parcheggiata. A questo punto l’aggressore non ha rallentato e ha schiacciato la vittima, ancora a bordo del ciclomotore, contro il mezzo in sosta. L’aggressore ha continuato ad accelerare anche dopo l’impatto. Quest’ultimo è poi ...

