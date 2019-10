Montervino | ”Mertens ed Insigne? Secondo me il tavolo per il rinnovo è già aperto”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 18 ottobre 2019): De Laurentiis non è contento dell’inizio di stagione, ha voluto dare una stilettata ma ha chiarito che il rapporto è saldo con il tecnico Francesco, ex calciatore e capitano del Napoli, ha raccontato in diretta a Radio Sportiva le sue impressioni dopo le recenti dichiarazioni di De Laurentiis su Mertens ed. Queste le sue parole: Sul momento del Napoli “Da Ancelotti ci si aspettano prese di posizione, è stato scelto per dare carattere e appeal. De Laurentiis non è contento dell’inizio di stagione, ha voluto dare una stilettata ma ha chiarito che il rapporto è saldo con il tecnico”. Su Mertens e“Quando si arriva al momento della trattativa il Presidente se ne esce con queste dichiarazioni, quindime ilper ilè già aperto.? Lui deve chiarire con l’ambiente, che spesso lo ...

