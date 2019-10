Monca | litigiosa | ferma L' Ue perde Londra | ma non reagisce

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L’Europa sta perre un pezzo, la Gran Bretagna. Ma nemmeno il tanto ricercato e finalmente arrivato accordo sulla Brexit, condito da tristezza e senso di sconfitta a Bruxelles perché trattasi pur sempre di una sottrazione all’Unione, nemmeno questo spinge i leader a rimboccarsi le maniche per agire sui tempi top in agenda. Il Consiglio europeo di ottobre si conclude con un nulla di fatto, se si esclude la ratifica dell’intesa raggiunta con Boris Johnson. Clima, bilancio pluriennale, allargamento ad Albania e Macedonia del Nord, tutto può aspettare: materie rinviate. Assolutamente leggera e inadeguata alla drammaticità della guerra in Siria, poi, la discussione sulla Turchia.. I 27 leader orfani del Regno Unito non riescono a partorire nulla in questo vertice che, secondo la tabella di marcia stabilita al consiglio ...

