“Mio figlio…” Tutto il dolore di Paolo Bonolis Il triste retroscena del conduttore

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Raramente vediamoin difficoltà, o mentre racconta qualcosa di privato della sua famiglia. Eppure ogni tanto accade. In questa giorninon nasconde la sofferenza provata per la lontananza forzata dal primogenito Stefano che solo qualche giorno fa si è sposato riunendo tutta la famiglia a New York. Ilsposato con Sonia Bruganelli ha avuto il primo figlio dalla psicologa americana Diane Zoeller, madre anche della secondogenita Martina. Il rapporto con la prima moglie, però, non è stato felice e la separazione da quest’ultima portòa lasciare l’America per trasferirsi in Italia perdendo, così, anche il rapporto con i bambini. La lontananza da Stefano e Martina fece particolarmente soffrire il volto di Canale 5 che, nel suo libro “Perché parlavo da solo”, racconta ilper il distacco dai ragazzi.“Quando è nato ...

HuffPostItalia : 'Sesso tra minori, violenze e scritte antisemite. Nel cellulare di mio figlio ho trovato l'inferno' - poliziadistato : Un bimbo porta un fiore ai poliziotti in @QuesturaDiRoma dedicandolo a Pierluigi e Matteo 'A mio figlio insegno il… - AntonellaColoru : RT @di_nica: Cerco disperatamente stanza a Milano per mio figlio che insegna in un istituto scolatico lì Tuitteri qualcuno mi può aiutate? -