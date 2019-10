Milano-Cortina | attesa per Ceo | Roda “ora piu’ fatti”

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Michela Moioli : “Voglio essere in gara. Sarò al via in due specialità? Vedremo” : Michela Moioli e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: un sogno da realizzare. La campionessa olimpica a PyeongChang nello snowboardcross ha voglia di giocarsi le proprie carte nei Giochi Invernali in casa e di sicuro le motivazioni per essere competitiva non mancheranno. “Ho preso questo impegno e lo rispetterò, voglio e devo arrivare in pista nel 2026“, le dichiarazioni dell’azzurra (fonte: Ansa), a margine della presentazione ...

Repubblica : la bufera tra Sport e Salute e il Coni per Milano-Cortina 2026 : Ieri Marco Mensurati aveva scritto su Repubblica, a proposito dei problemi sulla scelta del Ceo delle future Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. La disputa è nata sul nome dell’ ex team principal della Ferrari Stefano Domenicali, che ieri è stato reinserito nella short-list dei pretendenti. Il nome di Domenicali, che si dice sia il favorito di Malagò, non c’era quando domenica si sono incontrati Malagò e Spadafora, alla ...

Malagò : Milano-Cortina gran vittoria - Fontana continuità con Expo : Un successo figlio dell'unita' di intenti. Al Festival dello Sport, in corso al Teatro Sociale di Trento, mattinata dedicata a Milano Cortina

Olimpiadi Milano-Cortina - caccia al manager per il ruolo di amministratore delegato : c’è una terna di candidati (più Domenicali) : Ci sono un renziano, un neozelandese “squalo” dei media e un veneto emergente. Ma chissà che non la spunti l’ex ferrarista. È la terna (allargata) per corsa alla poltrona più ambita nel mondo dello sport italiano nei prossimi anni, quella del capo di Milano-Cortina 2026. La caccia all’amministratore delegato della Fondazione (privata) che gestirà quasi 1 miliardo di euro messo a disposizione dal Cio per organizzare i Giochi ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Attilio Fontana : “C’è scarso interesse come un po’ su tutto - al di là delle parole bisogna essere concreti” : Dura entrata del Governatore della Lombardia Attilio Fontana sugli impegni del Governo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026: al termine di un convegno sulle infrastrutture in vista dei Giochi, il presidente della Regione ha parlato all’ANSA, esprimendo la propria posizione in merito. “C’è scarso interesse come un po’ su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso ...

Olimpiadi : Confcommercio - coinvolgere imprese per vincere sfida Milano-Cortina (2) : (AdnKronos) – Anche per il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, ‘le Olimpiadi sono una grande occasione di rilancio dell’immagine di Cortina, ma anche un’opportunità per una riorganizzazione complessiva dei servizi e delle infrastrutture. Lo dico pensando ai Mondiali di sci del 2021 che si terranno proprio a Cortina e che rappresentano un evento di grande valore in termini di infrastrutture che ...

Olimpiadi : Confcommercio - coinvolgere imprese per vincere sfida Milano-Cortina : Milano, 21 set. (AdnKronos) – Il sistema delle imprese va coinvolto per vincere la sfida di Milano-Cortina 2026. Ne è convinto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che a Villasimius sta tenendo una Conferenza di sistema sul tema e ha sottolineato “l’opportunità e la necessità di un pieno coinvolgimento del sistema delle imprese per la migliore riuscita di questo importante appuntamento che sarà anche e ...

Milano-Cortina 2026 - Malagò alla ricerca del CEO che guiderà il Comitato : “daremo mandato all’headhunter” : Il presidente del Coni ha parlato a margine del terzo incontro tenutosi oggi a Palazzo Lombardia in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Proseguono gli incontri istituzionali in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, oggi si è tenuto il terzo confronto a Palazzo Lombardia a Milano per individuare il CEO che guiderà il Comitato organizzatore dei Giochi. Fabio Cimaglia/LaPresse Nessun nome però è stato indicato, dunque sarà ...

Giovanni Malagò su Milano-Cortina 2026 : “Coinvolgimento Piemonte? Poco serio e non sarebbe corretto” : “Coinvolgimento del Piemonte per Milano-Cortina 2026? sarebbe scorretto e davvero Poco serio“. Queste le parole, che non hanno bisogno di interpretazioni, del presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell’inaugurazione della scuola di danza per disabili “Special Angels”, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il n.1 dello sport italiano non si schiera in favore di ulteriori ...

Malagò - la lettera al Cio contro Giorgetti. Sport e politica - una bomba : saltano le Olimpiadi Milano-Cortina? : Ha fatto scalpore la vicenda narrata da Repubblica riguardante le missive mandate dal presidente del Coni Giovanni Malagò al Cio, le quali denunciavano la situazione creatasi dopo la riforma dello Sport varata dall'ex sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Inizialmente, le lettere sembravano

Repubblica : “Malagò ha scritto al Cio per chiedere di escludere l’Italia da Tokyo 2020 e da Milano-Cortina 2026” : Scoop di Repubblica, a firma Marco Mensurati. Il quotidiano scrive che è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò a chiedere al Cio (Comitato Olimpico internazionale) punizioni esemplari per lo sport italiano. Lo ha fatto dopo il varo della riforma dello sport che di fatto ha svuotato dal punto di vista finanziario il Coni. Insomma, pur di vincere la battaglia personale, Malagò non ha esitato a danneggiare lo sport italiano. Ecco come ...

Indice della sportività : Trento torna in vetta - brilla l’asse Milano-Cortina - Le classifiche : La classifica, elaborata da PtsClas e pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, fornisce una fotografia aggiornata dell’attitudine allo sport delle 107 province italiane, incrociando 32 indicatori che spaziano dagli sport di squadra al rapporto con la natura