Milano | cade nella tromba delle scale della scuola | grave bimbo di 6 anni 3

Milano : cade nella tromba delle scale della scuola - grave bimbo di 6 anni (2) : (Adnkronos) - Il bambino è in condizioni molto critiche. Al momento è in sala operatoria dove i medici lo stanno operando per ridurre la pressione intracranica nel cervello. La prognosi è riservata.

**Milano : cade nella tromba delle scale della scuola - grave bimbo di 6 anni** : Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Un bambino di sei anni è caduto nella tromba delle scale della scuola 'Giovanni Battisti Pirelli' di Milano. Intorno alle 10 è precipitato dal secondo piano al -1 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dal personale del 118. Oltre i soccorsi medici

Milano - bimbo cade in tromba scale : grave : 11.37 Un bambino di 6 anni è precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della scuola "Pirelli", a Milano. Le sue condizioni sono considerate gravi. L'incidente è avvenuto alle 9.45. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, il piccolo avrebbe scavalcato la ringhiera ed è precipitato nel vuoto. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso.

Risultati Serie A Basket 3ª Giornata – Milano torna al successo - cade la Fortitudo : ok Roma e Reggio Emilia : L’Olimpia Milano torna a vincere, sconfitta la Fortitudo, vittorie per Roma, Reggio Emilia e Treviso: i Risultati della 3ª Giornata della Serie A di Basket Dopo le vittorie di Trento e Brindisi negli anticipi del sabato, la 3ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con ben 5 match in attesa di Virtus Bologna-Venezia, il posticipo che chiudere la domenica. Apre le danze l’Olimpia Milano impegnata nel lunch match contro Trieste. La ...

Io - Milano e la Fashion Week : cosa accade a un uomo comune nella settimana della moda : Per le persone comuni che vivono a Milano, la settimana della moda (che si conclude proprio oggi) rappresenta un singolare periodo in cui ci si ritrova catapultati in uno strambo circo mediatico che va dal divertimento puro, allo sbigottimento più estemporaneo, fino alla rabbia repressa e al nervosismo più iconoclasta, che è un aggettivo che non c’entra nulla con il proprio umore ma ci sta benissimo con la Fashion Week. Questo è il racconto di ...

Assunzioni Agenzie Investigative a Milano - Roma e Torino senza data di scadenza : Le Agenzie Investigative Ponzi e Dogma ricercano nuove figure qualificate in funzione di tecnico informatico, responsabile commerciale, addetto ricerca dati e informazioni, agente e collaboratore investigativo, addetto alla divisione finanze, tecnico sicurezza informatica, operatore SEO, SEM e SMO, da posizionare nelle proprie strutture ubicate sul territorio italiano. Posizioni Aperte Ponzi Investigazioni seleziona profili esperti con ...

L'Accademia Italiana Videogiochi sbarca a Milano : L'Accademia Italiana Videogiochi (AIV), il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, arriva a Milano. La nuova sede meneghina, all'interno dello SPACES Porta Nuova, situato in via Bastioni Porta Nuova 21, aprirà le sue porte il 22 settembre in occasione del primo open day. Durante la giornata i ragazzi avranno modo di vivere a 360° l'industria del gaming e tutte le opportunità a essa connesse.L'Accademia, fondata nel ...

Milano : cade dal tetto di un'azienda - grave un operaio : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un operaio è caduto dal tetto dell'azienda per la quale lavora ed è stato portato all'ospedale di Monza dove si trova in prognosi riservata. Il fatto è successo a Bernate Ticino, in provincia di Milano, alle 14.24. Al momento non si conoscono le cause che hanno convolto

Milano Finanza : Juve - niente cessioni. E il titolo cade in borsa : Le mancate cessioni degli esuberi sul mercato estivo da parte della Juventus hanno avuto ripercussioni in borsa. Milano Finanza scrive che ieri il titolo ha chiuso con un saldo negativo del 2,8%, uno dei peggiori del Ftse Mib, a quota 1,44 euro. Dopo l’impennata di giugno (1,62 il 16 giugno) per le voci che davano possibile l’arrivo di Pep Guardiola in panchina, le azioni del titolo Juve hanno subito un calo costante che è peggiorato ...

Milano - Billie Eilish cade e si infortuna durante il concerto. La popstar continua lo show col tutore : Sabato 31 agosto Milano ha ospitato il concerto della popstar Billie Eilish. La giovane cantate è caduta durante la sua esibizione, finendo per zoppicare vistosamente. La scena è stata ripresa dai numerosi fan presenti che hanno postato video sui social prima e dopo la caduta L'articolo Milano, Billie Eilish cade e si infortuna durante il concerto. La popstar continua lo show col tutore proviene da Il Fatto Quotidiano.

Billie Eilish incanta Milano ma cade sul palco : continua il concerto da seduta : Lo spettacolo continua. Ha pensato questo la nuova enfant prodige dell’industria musicale internazionale Billie Eilish, caduta sul palco all’inizio del concerto a Milano. La cantante 17enne ha fatto un saltello di troppo durante l’esecuzione di ‘Bad Guy’ e si è infortunata. Un atterraggio sbagliato e la sua caviglia destra ha ceduto facendola cadere. Stringendo i denti, Billie ha concluso la canzone e ‘My ...