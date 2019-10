Milano | bimbo precipita nella tromba delle scale della scuola | è gravissimo

Milano - bimbo di 6 anni precipita dalle scale a scuola : volo di 10 metri - è gravissimo : È caduto da una altezza di circa 10 metri il bambino di 6 anni che stamani è precipitato nella tromba delle scale della scuola elementare in via Goffredo da Bussero a Milano. Il bimbo...

Milano : cade nella tromba delle scale della scuola - grave bimbo di 6 anni (2) : (Adnkronos) - Il bambino è in condizioni molto critiche. Al momento è in sala operatoria dove i medici lo stanno operando per ridurre la pressione intracranica nel cervello. La prognosi è riservata.

**Milano : cade nella tromba delle scale della scuola - grave bimbo di 6 anni** : Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Un bambino di sei anni è caduto nella tromba delle scale della scuola 'Giovanni Battisti Pirelli' di Milano. Intorno alle 10 è precipitato dal secondo piano al -1 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dal personale del 118. Oltre i soccorsi medici

Incidente a Milano - investito bimbo di 8 anni : è in coma : Un bambino di otto anni è stato investito da un’auto a Cologno Monzese (Milano) intorno alle 17 ed è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, dove si trova in coma. L’Incidente è avvenuto sul viale Lombardia e non si tratta, avverte l’Areu, di omissione di soccorso. L'articolo Incidente a Milano, investito bimbo di 8 anni: è in coma sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti - bimbo investito da un’auto a Milano : è grave : Un bimbo di tre anni è stato investito da un’automobile oggi pomeriggio a Milano ed è ora in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Ha un trauma cranico ma è cosciente. Secondo la prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto attorno alle 15.50 in viale Jenner. Il piccolo stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, con la mamma e altri bambini. Il conducente dell’auto, che poi ha ...

Milano : rubano bici a bimbo di sei anni - agenti ne comprano un'altra : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti della polizia locale di Milano fanno una colletta per donargliene una nuova. Un agente del Comando di zona 6 interviene su richiesta di una mamma: il figlio della donna non riesce a trovare la biciclett

Milano - all’ospedale per eccessivo torpore : bimbo di 18 mesi positivo alla cannabis : Un bimbo di un anno e mezzo è risultato positivo alla cannabis all’ospedale “Vittore Buzzi” di Milano. È quanto hanno scoperto i genitori del piccolo ieri sera, intorno alle 20.30, quando, vedendo che il bambino non si risvegliava da un sonno profondo, preoccupati, hanno chiamato il 118. In ospedale gli esiti degli esami hanno poi rivelato la presenza nel sangue di cannabinoidi. Sia il padre, un egiziano di 38 anni con un ...