Milan | l’ex Nocerino durissimo | “dispiace vederlo così | i giocatori si facciano un esame

Carige - la Cassazione annulla condanne dell’ex presidente Berneschi e altri imputati : “La competenza era del tribunale di Milano” : Non dovevano essere i giudici di Genova a processare Giovanni Berneschi, ex presidente di Banca Carige ed ex vice presidente dell’Associazione bancaria italiana. La Cassazione ha annullato la condanna a 8 anni e 7 mesi che gli era stata inflitta in appello perché doveva essere il tribunale di Milano a procedere per competenza territoriale: il reato più grave contestato ovvero il riciclaggio era radicato nel capoluogo lombardo. Il procedimento ...

L’ex presidente del Milan Yonghong Li indagato per false comunicazioni : L’ex presidente del Milan, Yonghong Li, è indagato dalla Procura di Milano per false comunicazioni. Avrebbe nascosto la sua reale situazione finanziaria ai tempi in cui era azionista del club e stava cercando di rilevarlo. Secondo quanto riferisce l’Ansa, ci sarebbe stato un primo contatto tra la i magistrati Milanesi e l’autorità giudiziaria cinese e di Macao. La Cina e la sua regione autonoma hanno inviato ai magistrati una richiesta di ...

Il figlio di Galliani attacca il Milan - l’ex ad rossonero prende le distanze : “Dirigenti con un monte salariale che rappresenta un unicum nella storia del calcio mondiale che scaricano sempre la responsabilita’ sugli allenatori e sui giocatori senza esporsi”, è questo il messaggio di Gianluca Galliani, figlio dell’ex ad del Milan Adriano, sul momento del club rossonero dopo la decisione di esonerare l’allenatore Giampaolo ed affidare la panchina a Stefano Pioli. “Mio figlio ...

Scandalo Menez - FOTO e VIDEO privati dell’ex Milan : festini con escort e droga : L’ex Milan e Roma Jeremi Menez nella bufera. Il calciatore ha lasciato il Club America per trasferirsi in seconda categoria francese, al Paris FC. In passato è stato protagonista nel campionato di Serie A, esperienze con le maglie di Milan e Roma che nel complesso sono state positive, Menez ha inoltre fatto parlare per episodi successi fuori dal campo. Nelle ultime ore una donna ha rivelato alla rivista TV Notas i motivi dello scarso ...

Filippo Penati morto - l’ex presidente della Provincia di Milano era malato da tempo : Lo aveva detto solo qualche tempo fa che stava combattendo contro il cancro, annunciando un ricorso contro la condanna in appello da parte della Corte dei conti per il caso Serravalle. Oggi Filippo Penati, 67 anni, ha perso la sua battaglia. Già sindaco di Sesto San Giovanni e poi presidente della Provincia di Milano è stato processato per concussione (prescrizione) e corruzione (assoluzione). “Io sono sempre il Filippo di un tempo. Forte ...

Milan - l’ex ds Mirabelli all’attacco : “basta essere prigionieri della storia - meno chiacchiere altrimenti…” : L’ex direttore sportivo del Milan ha poi lanciato una frecciatina anche a Boban e Maldini, sottolineando come non basta aver fatto il calciatore per essere un bravo dirigente La sua avventura come direttore sportivo del Milan è terminata ormai da tempo, ma Massimiliano Mirabelli continua a seguire le vicende del club rossonero. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex dirigente della società di via ...

Taribo West shock - le dichiarazioni dell’ex Milan sono clamorose : “la mafia ha fatto di tutto per mandarmi via” : Taribo West lascia tutti senza parole: le rivelazioni dell’ex Inter e Milan sono clamorose Taribo West, ex calciatore di Inter e Milan, sta facendo parlare di sè per delle dichiarazioni scottanti rilasciati al sito “Score Nigeria”. L’ex difensore nigeriano, ricordato da molti per le particoli accongiature e per gli atteggiamenti eccentrici, ha rilasciato rivelazioni clamorose sul suo addio al Milan: “la mafia ...

Milan - il ko contro il Torino non fa traballare Giampaolo : la società gli conferma la fiducia. E domenica arriva la Fiorentina dell’ex Montella : Lo aveva detto anche Paolo Maldini prima del fischio d’inizio del match contro il Torino e la doppietta di Belotti che ha sancito la sconfitta del Milan non sembra aver cambiato l’idea della dirigenza rossonera: Marco Giampaolo resta l’allenatore. La panchina dell’ex tecnico della Sampdoria non traballa, nonostante dopo 5 giornate di Serie A i punti raccolti siano appena 6, frutto di due vittorie e 3 sconfitte. Compresa ...

Milano - uccide la compagna di 26 anni e tenta il suicidio : l’allarme lanciato dall’ex moglie : Avrebbe ucciso la compagna, poi avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. È quanto successo questa mattina all’alba a Pozzo D’Adda, nell’hinterland milanese, dove una donna di 26 anni è stata trovata morta in casa, presumibilmente soffocata. Con lei il marito, trovato dai soccorritori con un coltello conficcato in petto e subito trasportato all’ospedale di Bergamo. L’ipotesi sulla quale indagano i ...

Milan-Inter - Salvini distrugge i rossoneri sui social : il tweet dell’ex vice-premier è velenosissimo : L’ex vice-premier ha commentato sui social la prestazione del Milan nel derby, esprimendo il proprio disappunto con parole pungenti Una partita giocata male e finita peggio per il Milan, sconfitto senza appello dall’Inter in un derby quasi a senso unico. Una prestazione davvero insufficiente, criticata duramente anche da Matteo Salvini, ex vice-premier tifosissimo dei rossoneri. Spada/LaPresse Il senatore della Lega ha sfogato ...

Il Papa nomina 10 nuovi cardinali : tra loro anche l’arcivescovo di Bologna - l’ex prete di strada Zuppi. “Bocciato” Delpini (Milano) : Papa Francesco ha nominato cardinale l’arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. E per la seconda volta ha bocciato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Bergoglio ha, infatti, annunciato a sorpresa all’Angelus, iniziato in ritardo perché il Papa era rimasto chiuso nell’ascensore per 25 minuti, che il 5 ottobre 2019 terrà un concistoro nel quale imporrà la berretta rossa a dieci nuovi cardinali elettori in un eventuale conclave, ...

Juve Stabia - ufficiale l’ex Milanista Kingsley Boateng : il comunicato e le prime dichiarazioni : S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo, con la Ternana Calcio, per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto, dell’esterno d’attacco, Kingsley Boateng, classe 1994. L’ esterno ghanese naturalizzato italiano, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’ A.C.Milan, in serie A ha vestito la maglia del Catania Calcio, facendo registrare 6 presenze. In serie ...