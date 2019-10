Milan | la nuova vita di Gourcuff | addio calcio | impensabile svolta professionale a 33 anni

Milan - la nuova terza maglia fa già rabbrividire i tifosi [DETTAGLI] : Ormai siamo abituati a vedere di tutto. Abbiamo visto la Nazionale italiana giocare con la maglia verde. I prossimi ad essere colpiti dalle strategie di marketing potrebbero essere i tifosi del Milan. Il sito specializzato Footy Headlines ha annunciato che la terza maglia del Milan per la stagione 2020-21, firmata Puma, sarà blu. Una svolta quasi storica. E sì, perché c’è un precedente. Si deve tornare indietro al ’95-’96 ...

Milano. SostieniMi nuova help line dedicata alla lotta alle dipendenze : Una linea telefonica, un indirizzo mail, una chat per la messaggistica istantanea. Parte SostieniMi, la nuova help line del Comune

Milano. Gli rubano la bici nel giorno del compleanno - gli agenti gliene comprano una nuova : Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti fanno una colletta per donargliene una nuova. Succede

Da Milano - per i diritti - una nuova casa comune : Il 29 e il 30 Novembre a Milano si svolgerà “casa comune”, un meeting per i diritti, in Europa, in Italia, nelle nostre città, che nasce con l’obiettivo di consolidare un punto di vista che ritengo essenziale: in un’epoca dominata dall’insicurezza, dall’incertezza, dai protagonisti della capitalizzazione della paura serve una stagione potente di ricostruzione di comunità, di azioni, ...

Alessandro Del Piero - la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano : Alessandro Del Piero, cosa fa dopo aver lasciato il calcio? La nuova vita della stella della Juventus Alessandro Del Piero ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno ormai, ma non lascerà mai il calcio. Lo vediamo spesso nelle trasmissioni calcistiche di Sky e i suoi commenti vengono accolti dagli appassionati dello sport sempre […] L'articolo Alessandro Del Piero, la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano proviene da ...

Milan - la nuova probabile formazione con Pioli : tridente offensivo e chance per Leao : Il Milan cambia allenatore dopo sette giornate di campionato. La società rossonera ha infatti deciso di separarsi da Marco Giampaolo e si è affidata a Stefano Pioli, che nella tarda mattinata ha ufficialmente firmato il contratto col club meneghino. Toccherà a lui adesso prendere in mano la formazione rossonera e portarla quantomeno a lottare per un posto in Champions League. In questa prima parte di campionato il Milan non ha convinto, ma va ...

Milano : storia - ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli (2) : (AdnKronos) – Da segnalare, una rassegna di tre giorni intitolata Che storia!: passeggiate, laboratori, incontri, lezioni performative sui grandi temi che segnano il presente, a cura di Giovanni De Luna. E ancora un calendario civile per riattivare il senso di comunità attorno a date controverse e a volte dimenticate, come Friedliche Revolution (9 ottobre 1989), la Strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969), lo Statuto dei ...

Milano : storia - ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli : Milano, 8 ott. (AdnKronos) – Arriva la nuova stagione ‘Alternativa’ 2019/2020 della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che anima da tre anni con mostre, musica, incontri, dibattiti e rassegne la nuova sede di viale Pasubio, a Milano. A settant’anni di distanza dalla sua nascita nel 1949, la Fondazione dedica la stagione “a tutti coloro che sentono l’urgenza di impegnarsi in prima persona, per acquisire ...

Interventi chirurgici a distanza e ambulanze connesse : a Milano si sperimenta la nuova medicina con il 5G : Sono 41 i progetti della sperimentazione promossi dal Mise con Vodafone capofila per applicare la rete ultraveloce alla quotidianità: tra questi molti sono dedicati alla salute e al benessere

Cutrone : “La nuova Under 21 è forte. Seguo il Milan e mi dispiace - ma sono felice in Premier” : “Eravamo in Italia e avevamo una grande squadra, ma purtroppo l’Europeo non è andato bene. Sapevamo che sbagliando anche una sola partita si rischiava di uscire”. Così Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton, intervenuto ai microfoni di RaiSport dal ritiro dell’Under 21 in vista del match contro l’Irlanda. “Vestire questa maglia mi riempie sempre di orgoglio. Siamo una buona squadra, tutti ...

Milano - polizia sequestra ‘cocaina rosa’ : nuova sostanza stupefacente da 400 euro a dose : Avevano così tanti clienti, pronti a contattarli, che anche durante l’arresto i loro cellulari non hanno smesso un attimo di squillare. Due uomini sono stati portati in galera al termine di un’operazione che ha permesso ai poliziotti del commissariato Centro di Milano di sequestrare una nuova droga, ancora poco conosciuta in Italia. Si tratta della 2CB, meglio nota come “cocaina rosa” per il caratteristico colore: ormai anche lo spaccio segue ...

Milano. Una nuova area giochi inclusiva e 200 piante lungo le sponde Lambro : Una nuova area giochi per tutti i bambini in Municipio 7 e 200 nuove piante in Municipio 3. Sono alcuni