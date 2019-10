Milan | Conti e Martina Zanga presto genitori | La famiglia si allarga

Rifiuti : continua bonifica del deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano (2) : (AdnKronos) - Sulla stessa linea Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti), Presidente della Commissione speciale sul Sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia: “E’ passato un anno esatto da quello che è stato uno degli incendi più devastanti divampati sul nostro territorio”, ha fatto notare

Rifiuti : continua bonifica del deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano : Milano, 14 ott. (AdnKronos) - A un anno dall'incendio divampato nel deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano e a pochi giorni dalle sentenze di primo grado sulla vicenda, la commissione Ambiente e Protezione civile del Consiglio regionale della Lombardia in accordo con la commissione d’inchiesta

Malagò : Milano-Cortina gran vittoria - Fontana continuità con Expo : Un successo figlio dell'unita' di intenti. Al Festival dello Sport, in corso al Teatro Sociale di Trento, mattinata dedicata a Milano Cortina

LIVE Genoa-Milan 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Theo Hernández pareggia i conti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ VAR, l’arbitro va a rivedere un fallo di mani di Biraschi in area di rigore. 51′ Goooooooooooooool, Theo Hernandezzzzz, ingenuità clamorosa dopo un fallo di Romero il Genoa si ferma e il terzino rossonero si invola sulla fascia battendo Radu sul primo palo, 1-1. 49′ Buon lavoro di Bonaventura che punta Romero sulla sinistra e mette in mezzo, Radu anticipa ...

Matrimonio a Prima Vista - Sara Wilma Milani canta una canzone contro il suo (quasi) ex marito : “Non ne posso più”. Ma i due continuano a postare selfie insieme : Sara Wilma Milani cercava l’amore in tv, invece ha trovato un incubo: questo, perlomeno, è quello che racconta. Quando ha deciso di partecipare a Matrimonio a Prima Vista, nel 2016, non sapeva a cosa sarebbe andata incontro: grazie ai consigli degli esperti del docu-reality di SkyUno ha conosciuto Stefano Soban, e l’ha addirittura scelto come marito. Lui titolare di una gelateria ad Alessandria, le cantante di Abbiategrasso: tra i ...

Offerte Milan Games Week 2019 imperdibili - prezzi pazzi tra gli sconti Gamestop : Come ogni anno non potevano mancare anche in questa edizione le Offerte Milan Games Week 2019, una serie di tagli sui prezzi dei più interessanti videogiochi degli ultimi tempi. Un'iniziativa che come di consueto è rivolta in via esclusiva a tutti i presenti tra i padiglioni della fiera Milanese, e che permette di completare la propria collezione aggiungendo interessantissimi prodotti senza per forza di cose pesare eccessivamente sul bilancio ...

Milan-Inter - Giampaolo : “Gioca Conti - con Paquetà una semplice chiacchierata” : Mister Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo derby contro l’Inter. Molti i punti toccati dal tecnico milanista, di seguito le sue parole. Su San Siro e l’emozione del derby: “E’ una sensazione che proverò domani sera. Mi hanno raccontato della passione e del clima che ci sono. Vi dirò dopo la partita che emozioni proverò”. Sull’importanza di fare risultato: “Noi vogliamo ...

Milano : Grimoldi - 'Catalfo intervenga - sul lavoro si continua a morire' : Milano, 20 set. (AdnKronos) - "Bisogna varare urgenti soluzioni per fermare questa strage silenziosa e inaccettabile in Lombardia". Sono queste le parole del segretario della Lega Salvini in Lombardia, Paolo Grimoldi, dopo l'esplosione in una ditta di cannabis light legale a Trezzano sul Naviglio, i

Milan - secondo Di Marzio la rivoluzione sul mercato continuerà : si tornerà alle tre punte : secondo Gianluca Di Marzio la rivoluzione del Milan è iniziata nella finestra di mercato estiva e si prevede che continuerà nelle prossime due. In totale, sei giocatori hanno varcato le porte di Casa Milan durante il mercato estivo; vale a dire Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer, Leo Duarte e infine Ante Rebic il giorno della scadenza. Il suddetto sestetto è costato in totale 95 milioni di euro, di cui 90 milioni di euro ...

Milano - Billie Eilish cade e si infortuna durante il concerto. La popstar continua lo show col tutore : Sabato 31 agosto Milano ha ospitato il concerto della popstar Billie Eilish. La giovane cantate è caduta durante la sua esibizione, finendo per zoppicare vistosamente. La scena è stata ripresa dai numerosi fan presenti che hanno postato video sui social prima e dopo la caduta L'articolo Milano, Billie Eilish cade e si infortuna durante il concerto. La popstar continua lo show col tutore proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milan - i conti migliorano ma il bilancio è in rosso di 85-90 milioni : Elliott non finanzierà alcun aumento di capitale : Il CDA di ieri tenuto a Casa Milan ha mostrato un miglioramento dei conti, nonostante l’esercizio 2018-2019 dovrebbe chiudersi con 85-90 milioni di rosso: Elliott non finanzierà alcun aumento di capitale Il Milan è ancora alle prese con i propri conti da sistemare. Il CDA riunitosi ieri a casa Milan, con ordine del giorno la verifica sul secondo semestre del bilancio chuso a fine giugno, ha portato con sé notizie contrastanti. L’esercizio ...

Milan - oggi il cda sui conti e sulle strategie future : CdA in programma per Milan, che oggi in sede a Milano analizzerà l’andamento gestionale della prima parte del nuovo esercizio fiscale, prendendo atto dell’evoluzione dell’ultima stagione economica, chiusasi con una perdita tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Lo scrive “MF – Milano Finanza”, spiegando che l’approvazione definitiva è prevista per l’autunno. Per […] L'articolo Milan, oggi il cda sui conti e sulle strategie future è stato ...