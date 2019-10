Michelle Hunziker su Amici Celebrities 2019 | “Conoscevo i rischi”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 18 ottobre 2019)torna a parlare delle polemiche: “Non mi abbatto” Inutile girarci troppo intorno, l’approdo dialla guida della prima edizione diha fatto storcere il naso a molti. Per tale ragione sono piovute tantissime critiche nei confronti della conduttrice di origini svizzere. E su queste polemiche oggiha voluto dire la sua in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente: “Come in ogni lavoro si hanno momenti buoni e altri meno…Non mi abbatto perchè conosco i rischi del mio mestiere…Quando i commenti però non sono costruttivi, giro in fretta pagina e mi rimbocco le maniche, accetto la sfida…” Insommanon ha certo fatto mistero di esserci rimasta un po’ male per tutte le critiche ricevute. Tuttavia non si è persa d’animo, ...

