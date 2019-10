Meteo Liguria | weekend compromesso dal maltempo | scatta l' allerta gialla

Allerta Meteo per la Liguria dalla mezzanotte : ecco i dettagli : L'avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà nel week end condizioni di maltempo sul Nord-Ovest, dove agiranno correnti umide e perturbate. In Liguria è stata emanata una nuova...

Allerta Meteo Liguria : nuovo peggioramento - al via intensa fase perturbata : Sulla Liguria si avvicina una nuova intensa fase perturbata, che interesserà in maniera diffusa la regione, fino all’inizio della settimana prossima. Le valutazioni dei possibili effetti al suolo hanno portato Arpal a emanare l’Allerta Meteo gialla su tutta la regione con queste tempistiche: Centro ponente (zona a-b-d) dalle 21.00 di oggi, venerdi’ 18 ottobre Interno di centro levante (zona e) dalle 00.00 di domani, sabato 19 ottobre Levante ...

Allerta Meteo Liguria : cessata la criticità arancione : Alle 18.00 si e’ chiusa l’Allerta arancione sul centro della regione. Lo conferma Arpal, precisando che “permane l’Allerta gialla fino alle 20 sul levante ligure, dove sono possibili ancora deboli precipitazioni, come quelle che si stanno verificando a macchia di leopardo nell’entroterra genovese”. Nella notte, una linea temporalesca forte, organizzata e stazionaria ha insistito per circa dodici ore sul ...

Liguria - allerta Meteo Genova : maltempo e temporali/ 46 cm di acqua in 12 ore : Liguria, allerta meteo Genova: maltempo e temporali. 46 cm di acqua sono caduti nel giro di 12 ore, numerosi allagamenti e disagi

Previsioni Meteo - nuova allerta : scuole chiuse in Liguria. Temporali anche in Lazio e Toscana : allerta meteo arancione in Liguria. I forti Temporali che hanno colpito nelle ultime ore la regione hanno causato numerosi disagi, fra scuole, strade e sottopassi chiusi. La Protezione civile...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” prolungata fino alle 18 : Nuova allerta Meteo diffusa da Arpal e dalla Protezione civile della Regione Liguria, in considerazione dell’evoluzione Meteo delle ultime ore. E’ stata diramata l’allerta Meteo arancione per temporali e piogge diffuse, prolungata fino alle 18 nella zona centrale della regione, da Noli a Portofino, nell’entroterra savonese e in valle Stura. Declassata allerta gialla in tutto il resto della regione a partire dalle 12: ...

Allerta Meteo Liguria : allagamenti Genova/ Maltempo e scuole chiuse : frane a Ponente : Allerta meteo in tutta la Liguria, allagamenti a Genova e frane nel Ponente: scuole chiuse per Maltempo, tutti i bollettini in tempo reale

GENOVA - ALLERTA Meteo/ Maltempo in Liguria : strade chiuse e treni a singhiozzo : GENOVA, ALLERTA METEO. Forte ondata di Maltempo in Liguria, con scuole chiuse, strade allagate e treni a singhiozzo. Tutti i dettagli

Maltempo - allerta Meteo in Liguria. A Genova scuole chiuse - auto intrappolate nei sottopassi : allerta meteo arancione a Genova e scuole chiuse. «Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà...

Liguria - allerta Meteo arancione e gialla/ Maltempo e scuole chiuse in molti comuni : Liguria, allerta meteo arancione e gialla: scuole chiuse e Maltempo in numerosi comuni della provincia di Genova. Tutti i dettagli

Maltempo Liguria - allerta Meteo : “Massima attenzione” : “E’ la prima vera perturbazione autunnale con qualche ulteriore fenomeno che potrebbe verificarsi anche nel corso della settimana, soprattutto sabato. Alle 22 di questa sera scatta l’allerta arancione su gran parte della Liguria: si tratta del massimo livello possibile per quanto riguarda i temporali. Il quadro è quello di una perturbazione pre-frontale che passerà durante la notte e di un passaggio frontale atteso poi nella ...

Meteo - sull'Italia torna il maltempo : allerta massima in Liguria e scuola chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le temperature inizieranno a calare un po'...

Meteo - sull'Italia torna il maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Allerta Meteo Liguria Martedi' 15 Ottobre : elenco scuole chiuse in province Savona - Genova - La Spezia : Un'Allerta meteo ufficiale è stata diramata in Liguria per l'arrivo di una perturbazione atlantica, come vi abbiamo descritto questa mattina.? L'Allerta è di livello arancione per gran parte...