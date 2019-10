Menopausa | quali sono i sintomi e cosa fare

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Segui una dieta bilanciata e sanaPrenditi cura della tua saluteAllena il cervelloEvita le sigarette Muoviti di piùLaarriva in media intorno ai 50 anni e produce cambiamenti importanti che si ripercuotono anche sullatà della vita. «In questa fase le ovaie perdono la loro funzionalità, producendo una quantità di ormoni sessuali femminili (estrogeni) molto più ridotta. Questa modificazione ormonale del tutto naturale oltre a provocare la scomparsa graduale del ciclo mestruale, comporta una serie di disturbi fisici e psichici che molte donne hanno difficoltà ad affrontare» spiega la dottoressa Stefania Piloni, medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia. COME SI MANIFESTA «I disturbi fisici più comuni dellavampate di calore, eccessiva sudorazione, palpitazioni, cefalea, secchezza vaginale, dolore durante i rapporti, cistiti, incontinenza ...