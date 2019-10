Menopausa e osteoporosi | perché vitamina D e giusto apporto di calcio sono indispensabili

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il 18 ottobre, in occasione in occasione della Giornata Mondiale della, l’ASST Gaetano Pini-CTO aderisce all’(H)-Open di Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. Gli specialisti dell’ASST incontreranno i cittadini per parlare di rischio di patologie osteoarticolari e cardiovascolari e per informare sul corretto regime alimentare da assumere in. Tutti gli incontrigratuiti. La, ovvero la diminuzione della produzione di estrogeni da parte delle ovaie, rappresenta un evento che modifica numerose funzioni all’interno dell’organismo femminile e anche il tessuto osseo risente di questo cambiamento, sperimentando una profonda alterazione degli equilibri metabolici che regolano i meccanismi di ricambio e rinnovamento strutturale. Eccoil primo incontro, previsto alle 14.30 al Presidio Pini, a cura dell’equipe dell’unità ...

