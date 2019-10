Meloni attacca Salvini alla vigilia della manifestazione contro il governo

Fonte : agi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Non un palco da cui si attendono annunci roboanti su rinascite o morti di alleanze, ma una piazza piena per dare un segnale a chi ha dipinto la Lega come un movimento morente, con un progetto politico che non sopravvive al crollo delcon il M5s. Così Matteovede ladi domani a Roma. Insieme alle Regionali in Umbria che è convinto di vincere la prossima settimana, il segretario leghista cerca la legittimazione del 'suo' popolo. E lo fa nella storica piazza romanasinistra, davantibasilica di San Giovanni a Roma, dove si celebrarono i funerali di Enrico Berlinguer, e dove ogni anno i sindacati festeggiano il Primo maggio. Una sorta di "prova di forza"piazza, per, volta a contarsi, vedersi e confrontarsi - spiegano in via Bellerio - e dare un segnale a a un"non illegittimo ma abusivo": l'esecutivo dei "porti ...

