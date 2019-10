Maritozzo Day | pagnottella romana scende in campo a favore Breast Unit

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sabato 7 dicembre torna il grande evento diffuso per celebrare l’amatissima specialità. Quest’anno ilsposa una causa di beneficenza adelladell’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma. La golosaripiena è pronta a invadere tutta Italia e i Social grazie a decine di pasticceri, panificatori, chef e ristoratori ancora una voltai nel nome del. Giunge alla sua terza edizione l’imperdibile giornata-evento organizzata ogni primo sabato di dicembre da Tavole Romane in onore del. Quest’anno la ricorrenza diventa ancora più ghiotta e generosa alimentando una raccolta fondi di beneficenza per l’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina. Le donazioni deilovers sosterranno l’attività della, con il vincolo di scopo della contribuzione all’acquisto del loro primo ...

chiccolina69 : @margotebasta @MassimoInLove Il 7 dicembre c'è il maritozzo day Margot ???????? -