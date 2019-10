Mario Monti vuole tassare ancora | All' Italia serve una sana patrimoniale

Mario Monti a PiazzaPulita : "Le tasse? Lo Stato non mette le mani in tasca agli italiani" : Prezzemolino televisivo, ovvero Mario Monti, sempre pronto a pontificare su tutto e ovunque. Ultimo appuntamento, lo studio di PiazzaPulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli in onda su La7, nella puntata di giovedì 10 ottobre. Il Loden, prima, si esibisce su Giuseppe Conte, che ora - "li

Mario Monti contro Giuseppe Conte : "Servizi segreti? Deve chiarire - alcune cose molto strane" : No, così non va. Si parla della questione servizi segreti che sta travolgendo il premier, Giuseppe Conte, contro il quale punta il dito anche Mario Monti. Ospite a Omnibus su La7, il Loden parte da un aneddoto relativo all'epoca in cui era lui il premier: "La delega? Io per diversi mesi dall'inizio

DiMartedì - Mario Monti conferma : il governo Pd-M5s nato perché Matteo Salvini attaccava la Ue : Giù la maschera. Non che avessimo troppi dubbi al riguardo, ma in collegamento a DiMartedì - il programma condotto da Giovanni Floris su La7 e tornato in onda martedì 24 settembre - il senatore a vita Mario Monti conferma che questo governo è nato solo ed esclusivamente contro Matteo Salvini, così c

Mario Monti a L'aria che tira replica a Matteo Salvini : "La gente mi chiedeva quando lo avremmo cacciato" : Mario Monti a L'aria che tira, oggi lunedì 23 settembre, era particolarmente scatenato: "Matteo Salvini dice poveretti Monti e la Fornero che non possono uscire di casa? Venga con me, ricevo manifestazioni di affetto e simpatia". Il senatore ed ex premier rincara la dose in collegamento con Myrta Me

Mario Monti a Conte : “nel 2011 sostenuto da Meloni e Giorgetti” : Mario Monti a Conte: “nel 2011 sostenuto da futuri esponenti FDI e Giorgetti” Il Conte bis ha ricevuto l’ok definitivo da parte del Parlamento. Dopo la seduta alla Camera di lunedì 9 settembre, mancava solo l’ok dei senatori. A palazzo Madama, la maggioranza era decisamente più incerta. Alla fine, però, i numeri sono stati anche migliori del previsto. Il governo giallorosso ha incassato la fiducia di 169 rappresentanti ...

Mario Monti spara contro Matteo Salvini : "A cosa aveva ridotto l'Italia" : Direttamente da Cernobbio, in occasione del forum Ambrosetti, ecco arrivare tutta la spocchia di Mario Monti. Nel mirino del Loden, che dovrebbe accordare la fiducia al governo dell'inciucio di M5s e Pd, ovviamente Matteo Salvini. "L'Italia - ha alzato il ditino Monti nel corso di un suo intervento