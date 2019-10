Maria Teresa Ruta | racconto drammatico a Storie Italia | “Metto la gonna solo in Tv”

Maria Teresa Ruta/ La violenza subita negli anni '70 - ferita che non si rimargina : Maria Teresa Ruta ospite presso gli studi di Storie Italiane, torna a parlare della violenza subita quando era giovane: le sue parole

Maria Teresa Ruta choc a Storie Italiane : “Hanno provato a violentarmi” : Storie Italiane, Maria Teresa Ruta da Eleonora Daniele: “Ho rischiato una violenza sessuale” Ha raccontato la sua drammatica esperienza nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, Maria Teresa Ruta. Intervistata da Eleonora Daniele, la conduttrice ha parlato di un bruttissimo episodio del quale è rimasta vittima circa quarant’anni fa, quando aveva solo diciannove anni. Mi trovavo a Roma, erano ...

Maria Teresa Ruta piange in tv con i miei figli sono stata incoscente e leggera : Ospite del programma “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele Maria Teresa Ruta durante l’intervista ha raccontato: “Siamo stati due genitori “satellite”, giravamo attorno ai nostri figli ma senza stargli mai troppo vicini”. Parla del rapporto con i figli Guenda e Gianamedeo, nati dal suo passato matrimonio col giornalista Amedeo Goria. Gli impegni di lavoro sono stati molti e la conduttrice, commossa, sottolinea che le ...

Maria Teresa Ruta piange in tv dovevo essere più presente con i miei figli : Maria Teresa Ruta è stata ospite del programma “Storie Italiane” e racconta: “Siamo stati due genitori “satellite”, giravamo attorno ai nostri figli ma senza stargli mai troppo vicini”, una commossa Maria Teresa Ruta. Parla del rapporto con i figli Guenda e Gianamedeo, nati dal suo passato matrimonio col giornalista Amedeo Goria. Gli impegni di lavoro sono stati molti e la conduttrice, commossa, sottolinea che le cose potevano andare in maniera ...

Maria Teresa Ruta : Ho fatto molti errori con i miei figli e la tv mi ha dimenticato : Maria Teresa Ruta torna a parlare dell'assenza di lavoro dopo una vita tracorsa in tv, che le ha fatto perdere gli anni più belli e intensi della crescita dei figli, causandole non pochi dispiaceri. La Ruta per lunghi anni è stata una delle presenze più familiari della tv italiana. Ha imperversato in tv tra le fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, per poi essere quasi “dimenticata.” È finita in panchina per mancanza di programmi ma ...

“Non vuole più soffrire”. Tutto il dolore di Maria Teresa Ruta a Storie Italiane. Lo ha confessato a Eleonora Daniele : Momenti di profonda emozione nell’ultima puntata di Storie Italiane. Ospite del programma condotto da Eleonora Daniele, Maria Teresa Ruta che si è presentata in studio accompagnata dalla figlia Guenda Goria. La Ruta si è tolta ogni maschera e ha parlato apertamente delle sue colpe e delle sue mancanze nel suo ruolo di madre. Era stata proprio la figlia Guenda, qualche anno fa, a parlare di quanto aveva sofferto a non avere sua madre vicina. A ...

Chi è Guendalina Goria - la figlia Maria Teresa Ruta : Guendalina Goria è la figlia (bellissima) di Maria Teresa Ruta e nuova star delle fiction. Lunghi capelli biondi e un sorriso dolce, Guendalina assomiglia molto alla conduttrice da cui ha ereditato anche la passione per il mondo dello spettacolo. Classe 1988, è frutto dell’amore fra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, due volti molto noti della tv. Nonostante sia cresciuta sotto i riflettori, è una ragazza molto riservata e timida, attenta a ...

Maria Teresa Ruta : "Con i miei figli - sono stata incosciente e leggera. Dovevo esserci di più per loro - il lavoro mi ha distratto" : Maria Teresa Ruta ha parlato del rapporto con i suoi figli in un'intervista concessa a Eleonora Daniele durante la puntata odierna di Storie Italiane, in onda su Rai 1.La conduttrice è stata intervistata insieme alla figlia Guenda, una dei due figli che la Ruta ha avuto dal giornalista Amedeo Goria.prosegui la letturaMaria Teresa Ruta: "Con i miei figli, sono stata incosciente e leggera. Dovevo esserci di più per loro, il lavoro mi ha ...