Mara Carfagna contro Matteo Salvini e Casapound in piazza a Roma | si spacca Forza Italia

Mara Carfagna attacca Matteo Salvini : "Spero che il quadrumvirato abbia il coraggio di difendere Forza Italia" : "Spero che il quadrumvirato di Forza Italia abbia il coraggio di difendere 25 anni di storia liberale che non possono essere liquidati così". Mara Carfagna non ha preso bene le parole pronunciate da Matteo Salvini nella lunga intervista al Foglio, nella quale ha fatto una sostanziale retromarcia sul

Silvio Berlusconi fregato da Salvini? La Lega dice no al suo candidato - la rabbia di Mara Carfagna : Centrodestra unito, sì, ma solo sulla carta. Perché su candidati e poltrone tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembra ancora alta tensione. Il Cav ha ufficializzato l'adesione di Forza Italia alla manifestazione di sabato prossimo a Roma lanciando la candidatura di Mario Occhiuto a governatore d

Silvio Berlusconi-Mara Carfagna - retroscena sulla cena : "Se me lo chiedi - sono pronta a lasciare Forza Italia" : Forza Italia è sempre più divisa, da una parte l'ala filo-sovranista dall'altra quella più moderata. Una divisione che porta inevitabilmente a screzi interni. Nonostante Antonio Tajani garantisca che "il partito è compatto" e "non ci sono correnti", dall'altra il senatore Massimo Mallegni lamenta l'

Mara Carfagna - Antonio Tajani : "È stata invitata come tutti gli altri. Ma..." - un caso in Forza Italia : "Mara Carfagna è stata invitata come tutti gli altri e più volte. tutti i parlamentari possono testimoniare che in ogni manifestazione che ho organizzato non ho mai escluso nessuno e c'è spazio per parlare per tutti". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, non ci sta alle accuse rivoltegli

Mara Carfagna gela Salvini e Meloni : "In piazza con voi solo a una condizione". Chi deve restare fuori : "Deciderà il partito". Mara Carfagna, intervistata da La Stampa, è gelida sulla possibilità di scendere in piazza personalmente insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni nella grande mobilitazione organizzata dalla Lega che dovrebbe servire a rilanciare il centrodestra unito. "Io non sono pregiudizi

Mara Carfagna e Matteo Renzi : "Con lui neanche un caffè - ma...". La sfida dentro Forza Italia : È andata "bene" la cena convocata da Mara Carfagna in un ristorante romano per discutere di politica e della nuova fase che si è aperta. È andata bene, in particolare perché "ha dimostrato che in Forza Italia siamo in tanti a non volerci arrendere". La deputata azzurra lo racconta in un'intervista a

Mara Carfagna - la cena che agita Forza Italia : non con Matteo Renzi - ecco qual è il piano : C’è chi lo ha ribattezzato il ’patto della pizzella'. E molti scommettono che presto potrebbe trasformarsi in qualcos’altro. Forse un’associazione, sicuramente una nuova componente di Forza Italia. Il giorno dopo, la cena organizzata ieri, martedì 17 settembre, da Mara Carfagna ai Parioli con oltre

Tagadà - Mara Carfagna chiude la porta a Renzi : "No - lui no" : Tra Forza Italia e Matteo Renzi non ci sarà mai nulla. Lo ha confermato la forzista Mara Carfagna, intercettata dall'inviato del programma di La7 Tagadà Luca Sappino. La vicepresidente della Camera, all'uscita da una cena di Forza Italia, alla domanda su una futura presenza di Matteo Renzi ha dichia

Tutti ai Parioli con Mara Carfagna. La cena dei forzisti malpancisti : Sono una quarantina i parlamentari di Forza Italia invitati stasera a cena da Mara Carfagna al ristorante Gina, ai Parioli, in un momento di grande fibrillazione tra gli azzurri per l’addio di Matteo Renzi al Pd e l’annuncio del nuovo soggetto politico Italia Viva. Una scissione che sta scuotendo profondamente Forza Italia, dilaniata ormai da tempo tra chi guarda alla Lega e chi lavora a un rafforzamento del centro. La cena ...

Silvio Berlusconi - "50 parlamentari pronti a lasciarlo". Manca solo il segnale di via libera di Mara Carfagna : I numeri di Forza Italia non sono dei più rassicuranti e così gli azzurri cercano ripari altrove. Sarebbero cinquanta i "peones" pronti a salpare in porti diversi come quello della Lega e di Fratelli d'Italia. Ma il grosso dei parlamentari forzisti, complessivamente 161, resta fedele a Silvio Berlus

Mara Carfagna - la sua corrente dentro Forza Italia : nomi grossi - dentro e fuori dal Parlamento : Si spacca di nuovo, Forza Italia. Da una parte chi lavora per riunire il centrodestra, dall'altra chi guarda con interesse al premier Giuseppe Conte in ottica di un sostegno esterno al governo (specialmente su misure economiche, manovra e legge elettorale). E addirittura, scrive il Messaggero, chi t

Vittorio Feltri-Mara Carfagna - botta e risposta : "Retrocessa a figurante" - "Perché attacco Salvini" : Di seguito, vi proponiamo il botta e risposta tra Mara Carfagna e Vittorio Feltri, pubblicato su Libero di mercoledì 4 settembre. La deputata di Forza Italia replicava a un articolo di Pietro Senaldi, il quale le rimproverava gli eccessivi attacchi alla Lega e Matteo Salvini a discapito delle attenz

Mara Carfagna - sondaggi e scenari. Sconvolgimento politico : "Cosa può accadere dopo la crisi di Salvini" : Il terremoto di Ferragosto è destinato a sconvolgere lo scenario politico. Ne sono convinti sondaggisti e analisti, di ogni colore: potremmo essere alla vigilia della nascita di nuovi partiti e nuove coalizioni. "Comunque vada, il profilo offerto dagli attuali partiti è destinato a ricomporsi in man

Mara Carfagna all'Argentario è una meraviglia! : Mara Carfagna si gode l'estate assieme ad Alessandro Ruben. L'esponente di Forza Italia, vicepresidente della Camera, e il suo compagno sono stati paparazzati dal settimanale "Gente" tra baci e tuffi dallo yacht. Dove? all'Argentario, in provincia di Grosseto. Tuffi, bagni in mare, docce “bollenti” ed effusioni con Alessandro Ruben: ecco gli ingredienti della vacanza all’Argentario di Mara Carfagna. Ospite sullo yacht di alcuni amici, la ...